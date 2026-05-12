40. Reitturnier STUTTGART GERMAN MASTERS: Vorverkauf zum Jubiläum gestartet

40-jähriges Jubiläum der STUTTGART GERMAN MASTERS Das beliebte Reitsport-Event feiert dieses Jahr seine vierzigste Ausgabe und kommt mit einem besonderen Jubiläumsprogramm, das nicht nur Reiter, sondern auch Pferdeliebhaber und Familien begeistern wird. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. "Die Stimmung bei den STUTTGART GERMAN MASTERS ist einzigartig. Aber nicht nur das: Das Turnier ist weiterhin fester Bestandteil von vier internationalen Serien des Weltreitsportverbandes FEI, darunter drei Wettbewerbe im Rahmen der höchsten Serie des FEI WORLD CupTM. Für viele der hochdekorierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Welt ist es immer ein besonderes Erlebnis, in die Stuttgarter Arena einreiten zu dürfen und den Besucherinnen und Besuchern ihre beste Leistung zu zeigen", sagt Guido von Vacano, neuer Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft als Nachfolger von Andreas Kroll.

Mitreißendes Jubiläumsprogramm für Pferdefans Zur vierzigsten Ausgabe der STUTTGART GERMAN MASTERS erwartet die Gäste ein fantastisches Programm mit ganz besonderen Highlights. Die große Jubiläumsshow am Mittwochabend sorgt mit dem Brunold Jeep "Costume Jump & Drive" pünktlich zum Karnevalsbeginn für jede Menge Action und noch mehr Spaß. Reitvereine aus Baden Württemberg werden dazu aufgerufen, an dieser besonderen Springprüfung mit einer eigenen Choreografie teilzunehmen. Hochkarätig wird es außerdem, wenn Isabell Werth, erfolgreichste Dressurreiterin der Welt und Turnierbotschafterin, ihr Können in der Schleyer-Halle unter Beweis stellt. Fans der Vierspänner sollten sich dieses Jahr auch ein Ticket für den Mittwoch sichern. Denn hier sorgen Publikumsliebling und Lokalmatador Michael Brauchle und Fahrsport-Legende Michael Freund für ein fesselndes Spektakel.

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Am Sonntag können sich die Turnierbesucher dann auf einen brandneuen Programmpunkt freuen: Beim großen Baden-Württemberg-Bayern-Battle treten die sechs besten Reiter des BW-Bank Hallenchampionats in einer einzigartigen Springprüfung gegen die Top-Sechs des Bayern-Championats an. Natürlich warten auch im regulären Programm wieder jede Menge Highlights: Am Mittwochabend freuen sich Fans wieder traditionell auf das international ausgeschriebene Indoor Derby der Vielseitigkeit. Im vergangenen Jahr hat der Ire Cathal Daniels das Siegertreppchen erklommen. Wer wird wohl dieses Jahr als Sieger vom Platz gehen?

Drei FEI WORLD CupTM- und viele weitere Prüfungen in Dressur, Springen, Fahren und Vielseitigkeit stehen an insgesamt fünf Turniertagen auf dem Programm. Das Turnierleiter-Trio Andreas Krieg, Carsten Rotermund und Kai Huttrop-Hage holt die Besten der Besten nach Stuttgart und sorgt damit für sportliche Highlights mit nationaler und internationaler Besetzung. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Ticket-Vorverkauf gestartet Einzelkarten für das Turnier kosten je nach Sitzkategorie zwischen 9 und 71 Euro, Tageskarten zwischen 37 und 93 Euro. Dauerkarten sind zum Preis von 195, 255 und 277Euro erhältlich. Eintrittskarten für das 40. Internationale Reitturnier STUTTGART GERMAN MASTERS gibt es beim Easy Ticket Service online unter www.easyticket.de, telefonisch unter 0711 /255 55 55 sowie an allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen. Die Eintrittskarten sind Kombi-Tickets und berechtigen zur kostenlosen An- und Abreise mit den Bahnen und Bussen im gesamten Gebiet des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS).