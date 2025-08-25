Anmelden
Bald startet die Dressur-EM im französischen Crozet.

Countdown läuft: Europameisterschaft Dressur
Dressur-EM: Go for Gold!

Die Dressur-Elite trifft sich vom 26. bis 31. August zu den Europameisterschaften in Crozet, Frankreich. Bei CAVALLO findest du alle Ergebnisse, Infos zum Team, Zeitplan und TV-Zeiten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2025
Dressur-EM: Go for Gold!
Foto: Ralf Treese/DeFodi Images/Getty Images

Die Spannung steigt! Die Dressur-EM findet vom 26. bis 31. August 2025 in Crozet (Frankreich) statt. Nicht dabei ist Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera, die in den Ruhestand verabschiedet wurde. Mannschaftsentscheidungen fallen nach dem Grand Prix, der über zwei Tage ausgetragen wird. Die besten drei von vier Team-Ergebnissen zählen, es gibt ein Streichergebnis. Die besten 30 Grand Prix-Teilnehmer qualifizieren sich für den Grand Prix Special am Freitag, wo die ersten Einzelmedaillen vergeben werden. Am Sonntag folgt die Grand Prix Kür. Aus dem Special ziehen 18 Starter in die Kür ein, wobei maximal drei Athleten pro Nation starten dürfen.

Das Team für Deutschland

Für Deutschland starten: Katharina Hemmer mit Denoix PCH, Ingrid Klimke mit Vayron NRW, Frederic Wandres/Bluetooth OLD und Isabell Werth/Wendy de Fontaine, 1. Reserve: Matthias Alexander Rath/Destacado FRH).

Zeitplan

  • Dienstag, 26. August: 8:30 Uhr Verfassungsprüfung
  • Mittwoch, 27. August: 9:30 Uhr Grand Prix Teil 1
  • Donnerstag, 28. August: 9:30 Uhr Grand Prix Teil 2
  • Freitag, 29. August: 10:00 Uhr Grand Prix Special
  • Samstag, 30. August: 11:30 Uhr Verfassungsprüfung
  • Sonntag, 31. August: 11:30 Uhr Grand Prix Kür

TV-Zeiten und Livestreams

  • Clipmyhorse.tv überträgt an allen Tagen live
  • ZDF: Grand Pix Kür am 31. August, 18.15 Uhr
  • Eurosport: Zusammenfassung der EM am 4. September, 21 Uhr
  • Eurosport: Zusammenfassung der EM am 5. September, 10.30 Uhr