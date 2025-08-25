Bald startet die Dressur-EM im französischen Crozet.

Die Spannung steigt! Die Dressur-EM findet vom 26. bis 31. August 2025 in Crozet (Frankreich) statt. Nicht dabei ist Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera, die in den Ruhestand verabschiedet wurde. Mannschaftsentscheidungen fallen nach dem Grand Prix, der über zwei Tage ausgetragen wird. Die besten drei von vier Team-Ergebnissen zählen, es gibt ein Streichergebnis. Die besten 30 Grand Prix-Teilnehmer qualifizieren sich für den Grand Prix Special am Freitag, wo die ersten Einzelmedaillen vergeben werden. Am Sonntag folgt die Grand Prix Kür. Aus dem Special ziehen 18 Starter in die Kür ein, wobei maximal drei Athleten pro Nation starten dürfen.