Cup der Bundesländer: Kilometer sammeln mit Pferd

Der Cup läuft vom 28. Februar bis 26. Juni 2026. Jeder gerittene oder gefahrene Kilometer zählt für die persönliche Wertung, den eigenen Landkreis und das Bundesland. Am Ende stellt sich die Frage: Welches Bundesland sammelt die meisten Kilometer?

Vom regionalen Projekt zur bundesweiten Aktion Seit seiner Gründung 2022 in Schleswig-Holstein hat sich der Cup der Bundesländer stetig weiterentwickelt. Heute nehmen Pferdefreunde aus mehreren Teilen Deutschlands teil. Neben dem Gemeinschaftsgedanken macht die Aktion auch auf den Bedarf an guten Reit- und Fahrwegen aufmerksam.

So kannst du teilnehmen Die Teilnahme ist einfach:

Online registrieren unter cup-der-bundeslaender.de

Teilnehmernummer per E-Mail erhalten

Ausreiten gehen und Kilometer mit einer App tracken

Unterwegs ein Selfie mit deinem Pferd als Nachweis machen Spaß steht im Vordergrund Der Cup ist eine Spaßveranstaltung. Jeder sammelt nur so viele Kilometer, wie für ihn und sein Tier angenehm sind. Ziel ist es vor allem, mehr Zeit mit dem Pferd im Gelände zu verbringen, gemeinsam Spaß zu haben und den Community-Gedanken zu stärken.