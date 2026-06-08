Deutsche Meisterschaften in Balve: Kukuk und Werth holen Gold

Christian Kukuk erstmals Deutscher Meister
Olympiasieger Christian Kukuk hat sich erstmals den Titel des Deutschen Meisters der Springreiter gesichert. Mit dem zehnjährigen Wallach Akarad Tivoli Z blieb der 35-Jährige auch im entscheidenden Stechen fehlerfrei und sicherte sich Gold. Silber gewann Marco Kutscher mit Cool Fox, Bronze ging an Maximilian Lill mit Casallco's George PS.
"Das bedeutet mir sehr viel", sagte Kukuk nach seinem Premierentitel. Nach Olympiagold in Paris fügte der Springreiter seiner Erfolgsliste damit einen weiteren bedeutenden Meilenstein hinzu.
Bei den Springreiterinnen gewann Laura Klaphake mit VDL Quizano van't Merelsnest die Goldmedaille. Silber sicherte sich Britt Roth, Bronze ging an Justine Tebbel.
Werth baut Rekordbilanz weiter aus
Auch in der Dressur führte kein Weg an Isabell Werth vorbei. Mit Wendy de Fontaine gewann die achtmalige Olympiasiegerin den Grand Prix Special und sicherte sich damit ihren 19. deutschen Meistertitel.
Einen Tag später legte Werth mit Viva Gold nach und triumphierte auch in der Grand Prix Kür. Damit erhöhte die erfolgreichste Dressurreiterin Deutschlands ihre beeindruckende Bilanz auf insgesamt 20 nationale Titel.
Silber und Bronze gingen im Special an Frederic Wandres mit Bluetooth OLD sowie Charlott-Maria Schürmann mit Dante's Pearl OLD. In der Kür komplettierten Semmieke Rothenberger mit Farrington und Raphael Netz mit Great Escape Camelot das Podium.
Regine Mispelkamp gewinnt Gold in der Para-Dressur
In der Para-Dressur sicherte sich Regine Mispelkamp den Deutschen Meistertitel in der kombinierten Wertung der Grades IV und V. Mit ihrem Erfolg bestätigte die erfahrene Championatsreiterin ihre starke Form im Hinblick auf die Weltmeisterschaften.
Auch in den weiteren Grades wurden die nationalen Titel vergeben. Die Wettbewerbe unterstrichen erneut die hohe Qualität des deutschen Para-Sports, der inzwischen fest zum Programm der Deutschen Meisterschaften in Balve gehört.
Blick nach Aachen
Mit den Deutschen Meisterschaften endet für viele Kaderreiter die wichtigste nationale Standortbestimmung vor den Weltmeisterschaften in Aachen. Die Leistungen von Balve dürften den Bundestrainern wichtige Hinweise für die anstehenden Nominierungen geliefert haben.