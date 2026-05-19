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Die Themen der Juni-Ausgabe im Überblick

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Die Themen der Juni-Ausgabe im Überblick

In der XXL-Jubiläumsausgabe liest du, was die neue CAVALLO-Initiative ausmacht, welche Pferde-Versicherungen wichtig sind und welche Fliegendecken zum Ausreiten taugen. Mit 24 Seiten extra.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.05.2026
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Die Juni-Ausgabe 2026 ist da!
Foto: Flößer

Hier sind alle Themen im Überblick:

  • Wege zur Wende: Welche Reformen der Reitsport braucht – Experten reden Klartext.
  • Hier stimmt die Basis: Diese Jungpferde-Ausbildung von Josef Kmoch ist vorbildlich!
  • Da schau her: Was wir heute besser übers Pferde-Verhalten wissen als früher.
  • Wie nutzen wir Spiegel sinnvoll? Unsere drei Expertinnen haben wichtige Ratschläge.
  • Gute Führung: Trainings-Tipps für besonders heikle Situation – von Angrasen bis Verladen.
  • Talent, Gefühl & ganz viel Herz: Zu Besuch bei Nachwuchs-Dressurreiterin Juliane Dörr.
  • Kräuter auf der Roten Liste: Widersprüche und Erklärungen zur Dopingrelevanz.
  • Globale Player: Indien, Indonesien, China, UAE – wer hier im Reitsport die Initiative ergreift.
  • Kleines Maß, großes Talent: Wie rasant sich die Reitponyzucht entwickelt hat.
  • Mach das Beste aus der Reha: Boxenruhe? Wir zeigen, wie ihr eure Pferde dabei unterstützt.
  • Virus-Attacke auf die Leber: Welche Viren zu Hepatitis führen.
  • Tierarztkosten-Jenga: Warum OP-Versicherungen wichtiger denn je sind.
  • Vollgas mit Fideo: Aus dem wilden Hengst zauberte Kenzie Dysli einen coolen Showstar.
  • Let’s talk! So führen wir hitzige Diskussionen trotzdem ganz sachlich.
  • Equestrian Creator Awards 2026: Hier sind die Preisträger und Eindrücke der Gala!
  • Zur Sicherheit: Helm, Weste, Steigbügel? Darauf kommt’s an! Plus Produkt-News.
  • Kostüm-Probe: Sitzt, flattert nicht, schützt – drei Fliegen-Ausreitdecken im Check.
  • Sicherer springen: Ein Gespräch mit Walter Fürther, dem Erfinder der Sicherheitsauflagen.
  • Reitschultest: Miriam Kreutzer ist diesmal rund um Mainz unterwegs.
  • Alles im Griff: Der neue Reithandschuh "Suntop” von Uvex in unserem Praxis-Check.
  • Höhen, Hochgenuss & Hinterhalt: Ein abenteuerlicher Ritt im nördlichen Spanien.
  • Motiv mit Geschichte: Die besondere Beziehung zweier Hengste.

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