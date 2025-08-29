Anmelden
Dressur: EM: Bronze für Isabell Werth

Dressur-EM: Platz 3 beim Grand Prix Special
Bronze für Isabell Werth

Bei der Dressur-EM im französischen Crozet sichert sich Isabell Werth mit Wendy De Fontaine eine weitere Einzel-Medaille. Bei ihrem EM-Debüt darf sich Katharina Hemmer über ihre persönliche Bestleistung mit Denoix PCH freuen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.08.2025
Foto: John MacDougall/GettyImages

Isabell Werth und Wendy de Fontaine belegen im Grand Prix Special Platz 3 mit 79,027 Prozent. Sie bleiben damit das beste deutsche Paar – sowohl im Grand Prix als auch im Special – und sichern sich die Bronze-Medaille.

Starke Leistung von Katharina Hemmer

Der Sieg geht verdient an Justin Verboomen mit Zonik Plus aus Belgien, vor Cathrine Laudrup-Dufour mit Mount St. John Freestyle aus Dänemark. Katharina Hemmer und Denoix PCH zeigen starke Form im Grand Prix Special. Die Debütantin reitet einen Tag nach ihrer ersten Goldmedaille auch im Special eine fast fehlerfreie Runde und kam am Ende auf 78,678 Prozent (Platz 4). Frederic Wandres und Bluetooth OLD landen mit 75,942 Prozent auf Platz 7.

Ingrid Klimke konnte sich verbessern

Ingrid Klimke und Vayron NRW konnten nach der Enttäuschung beim Grand Prix im Grand Prix Special ein besseres Ergebnis erzielen. Nach einem gelungenen Start folgte aber ein kleiner Patzer bei der zweiten Pirouette sowie ein Verreiten. Am Ende waren es 71,389 Prozent.

Deutsche Reiter alle für die Kür qualifiziert

Alle deutschen Reiter erreichen somit das Kür-Finale der besten 18 Reiter, das am Sonntag stattfinden wird.