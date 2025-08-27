Dressur-EM: Morgen fällt die Teamentscheidung

Das deutsche Dressurteam ist vorbereitet für den Mannschaftswettbewerb bei den Europameisterschaften im französischen Crozet. Alle vier deutschen Pferde haben die Verfassungsprüfung bestanden und sind fit für den Grand Prix, der in zwei Teilen am Mittwoch und Donnerstag (27./28. August) jeweils von 10:00 bis 16:30 Uhr ausgetragen wird. Nach diesem Wettbewerb werden die Teammedaillen vergeben.

In Crozet starten 14 Nationen mit Mannschaften; zusätzlich gehen mehrere Einzelreiterinnen und -reiter für ihre Länder in der Einzelwertung an den Start.

Ergebnisse heute:

Ingrid Klimke mit Vayron NRW: 69,348 Prozent

Katharina Hemmer mit Denoix PCH: 75,699 Prozent

Morgen fällt die Teamentscheidung Donnerstag geht es um 12.27 Uhr weiter mit Frederic Wandres und Bluetooth OLD. Für Isabell Werth und Wendy de Fontaine wird es um 15.58 Uhr ernst. Die drei besten Ergebnisse der vier Teamreiterinnen und -reiter fließen in die Wertung ein.