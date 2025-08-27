Anmelden
Alle deutschen Pferde bestehen Verfassungsprüfung
Dressur-EM: Morgen fällt die Teamentscheidung

Alle vier deutschen Pferde haben die gestrige Verfassungsprüfung bei der Dressur-EM ohne Beanstandung passiert und sind fit für den Grand Prix. Ingrid Klimke und Katharina Hemmer waren bereits am Start, morgen sind Frederic Wandres und Isabell Werth dran. Dann fällt die Teamentscheidung.

Veröffentlicht am 27.08.2025
Dressur-EM: Morgen fällt die Teamentscheidung
Foto: Mike Hewitt/ GettyImages

Das deutsche Dressurteam ist vorbereitet für den Mannschaftswettbewerb bei den Europameisterschaften im französischen Crozet. Alle vier deutschen Pferde haben die Verfassungsprüfung bestanden und sind fit für den Grand Prix, der in zwei Teilen am Mittwoch und Donnerstag (27./28. August) jeweils von 10:00 bis 16:30 Uhr ausgetragen wird. Nach diesem Wettbewerb werden die Teammedaillen vergeben.

In Crozet starten 14 Nationen mit Mannschaften; zusätzlich gehen mehrere Einzelreiterinnen und -reiter für ihre Länder in der Einzelwertung an den Start.

Ergebnisse heute:

Ingrid Klimke mit Vayron NRW: 69,348 Prozent

Katharina Hemmer mit Denoix PCH: 75,699 Prozent

Morgen fällt die Teamentscheidung

Donnerstag geht es um 12.27 Uhr weiter mit Frederic Wandres und Bluetooth OLD. Für Isabell Werth und Wendy de Fontaine wird es um 15.58 Uhr ernst. Die drei besten Ergebnisse der vier Teamreiterinnen und -reiter fließen in die Wertung ein.

So geht es weiter

Nach der Teamentscheidung kämpfen die besten 30 Reiterinnen und Reiter um die Einzelmedaillen. Am Freitag, 29. August, fällt von 10:00 bis 17:30 Uhr die Entscheidung im Grand Prix Special, in dem die ersten Einzelmedaillen vergeben werden. Der zweite Einzeltitel wird am Sonntag, 31. August, in der Grand Prix Kür entschieden – traditionell der Höhepunkt der Europameisterschaften. Von 11:30 bis 16:00 Uhr kämpfen die besten 18 Paare im Musik-Finale um die Titel.