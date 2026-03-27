Du und Dein Pferd: So kommt ihr tief verbunden durchs Jahr

Zwischen den Präsenzterminen erhältst du drei Feldenkrais-Lektionen, die das Gelernte vertiefen, dein Körpergefühl schulen und die Fortschritte stabilisieren. Auch die Kraft der Gedanken wird uns zwischen den Kursen durch das Jahr begleiten, stützen und uns individuell den Weg weisen. Zudem dient das Webinar "Von Herz zu Herz" als Vorbereitung auf den letzten Block im Winter. Als begleitende Kurslektüre stellen wir ausgewählte Kraftgedanken-Artikel vor, die die Inhalte thematisch abrunden.

Frühling – Teil 1: Das wird unser Jahr Finding connection Lege das Fundament, um deine Traumziele mit Pferden zu erreichen. Lerne, wie du Ziele findest und formulierst – und wie dich ein positives Mindset unterstützt. Zudem richten wir uns körperlich aus: Mit der Feldenkrais-Methode schulen wir unsere Körperwahrnehmung und unseren Sitz.

Zentrale Idee: Der Frühling steht für Orientierung und Neubeginn. Wir legen das Fundament für dein Reiterjahr: klare Ziele, innere Ausrichtung und einen geschmeidigen und ausbalancierten Sitz.

Inhalte:

Feldenkrais-Lektionen: Aufrichtung und Körperwahrnehmung

Balimo-Übungen für Spannkraft & Beweglichkeit

Übungen und Lektionen präzise reiten in Theorie und Praxis

Dein roter Faden fürs Jahr: Ziele innere Bilder für dich und dein Pferd Sommer – Teil 2: Energiefluss und Atem Be connected Der Sommer bringt Fülle, Bewegung und Lebendigkeit. Wir erforschen, wie Atem und Energie deine Präsenz formen – und wie Pferde darauf reagieren.

Inhalte:

QiGong auf der Pferdeweide: Atem und Bewegung in einen Fluss bringen

Das Spiel mit der Energie am Boden im Sattel

Bewusstes Wahrnehmen von Energiefeldern bei Mensch und Pferd

Raumarbeit mit Pferden: Wie wirkt meine Energie?

Über den Körper mit dem Pferd kommunizieren, klare Signale geben Herbst – Teil 3: Fokus, Achtsamkeit & Meditation In connection Der Herbst lädt ein, nach Innen zu hören. Konzentration, Klarheit und innere Bilder stehen im Mittelpunkt.

Inhalte:

Reiten mit Gehirn und Gefühl: Wie ein inneres Bild entsteht

Meditation und Achtsamkeitsübungen

Feldenkrais: Kraft der Imagination Umgang mit ablenkenden Gedanken

Fokussiertes Atmen Winter – Teil 4: Herzverbindung, Vertrauen & emotionale Tiefe Stay connected Im Winter brauchen wir die Wärme unseres Herzens. Wir entdecken echte Verbindung und das Erleben von Vertrauen – auch im Umgang mit Unsicherheit oder Angst.

Inhalte:

Herzverbindung vertiefen

Qi Gong und Meditation zur Herzöffnung

Herzfeld der Pferde – Wahrnehmung & Wissenschaft

Herzintelligenz am Pferd

Umgang mit Angst auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene

Integrationsrituale für den Jahresabschluss

Nicole Künzel Die Expertin Nicole Künzel ist Trainerin für biomechanisch korrektes Reiten (BKR). In ihrem evipo-Ausbildungszentrum in Fuhrberg/ Niedersachsen bietet sie neben Pferdeausbildung auch Sitzschulungen für Reiter an. Sie ist zudem Buch-Autorin von: "Jeder Gedanke ist eine Kraft. Durch positive innere Bilder im Einklang mit dem Pferd." www.evipo.de

Die Anmeldung erfolgt via Mail an: info@evipo.de