Hier sind die Themen der Februar-Ausgabe

Hier sind alle Themen im Überblick:
- Einfach mal loslassen: Das neue Freiraum- Training von Tania Konnerth eröffnet euch und euren Pferden ungeahnte Möglichkeiten.
- Bereit fürs Aufsteigen? Wann ein Jungpferd soweit ist, wissen unsere drei Expertinnen.
- Auf dem richtigen Kurs: Wie wir unseren Pferden sanft die Richtung weisen, erklärt Ausbilder Richard Hinrichs.
- Spiegelbilder für Reiter: Dieser Workshop hat uns die Augen geöffnet.
- Positiv reiten: Auf dem Dorotheenhof zeigt Falk Stankus, wie sich Dressursport und Pferdewohl perfekt verbinden lassen.
- Fairer Gewinner: Wer reitet besonders harmonisch? Das bestimmte in Frankfurt das Publikum.
- Ein König für die Trakehner: Wohin entwickelt sich die jahrhundertealte Zucht der Trakehner? Ein Besuch bei der aktuellen Körung.
- Auftakt für große Sprünge: Die Initiative R-haltenswert stellt ihre ersten Beobachtungen des Spitzensports beim Stuttgart German Masters vor.
- Medizin im Wandel: Damals Gewährsmängel – heute haben wir dank moderner Medizin ganz neue Einblicke in altbekannte Krankheiten.
- Durch die Blume gesagt: Was Therapeuten oder Tierärzte manchmal mit ihren Aussagen meinen? Wir verraten’s euch!
- Gestörte Bewegungen: Was Ataxien auslöst und wie Tierärzte solche Bewegungsstörungen behandeln können.
- Gesundheitsbonus im Sattel: Eine Zusatz-Quali für den Gesundheitssport lohnt sich für Reitausbilder – und vor allem für uns Reiter.
- Danke für alles, Leo! Le Noir war mehr als nur ein Hengst fürs große Viereck. Er zeigte Uta Gräf, wie fein Reiten sein kann.
- Auf in den Sattel: Wie viel Kraft wirkt aufs Pferd, wenn wir aufsteigen? Unsere CAVALLO-Messungen haben hier einiges bewegt.
- Reitschultest in der Rhön: mit einer alten Bekannten und einem manierlichen Hengst.
- Lichtblicke: Mit der richtigen Lichttechnik machen wir die Tage für unsere Pferde heller
- Kunst, Kultur und Lusitanos: Lust auf eine besondere Reise für Pferdeliebhaber? Dann ab nach Portugal! Wir zeigen, wo es sich besonders lohnt.
- Motiv mit Geschichte: Dieser Lipizzaner kam auf höfischem Parkett ins Rutschen.