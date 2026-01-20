Hier sind die Themen der Februar-Ausgabe

Anmelden
In der Februar-Ausgabe liest du, welche ungeahnten Möglchkeiten dir Freiraum-Training ermöglicht. Wie lässt sich Dressursport mit Pferdewohl vereinen?

Hier sind alle Themen im Überblick:

  • Einfach mal loslassen: Das neue Freiraum- Training von Tania Konnerth eröffnet euch und euren Pferden ungeahnte Möglichkeiten.
  • Bereit fürs Aufsteigen? Wann ein Jungpferd soweit ist, wissen unsere drei Expertinnen.
  • Auf dem richtigen Kurs: Wie wir unseren Pferden sanft die Richtung weisen, erklärt Ausbilder Richard Hinrichs.
  • Spiegelbilder für Reiter: Dieser Workshop hat uns die Augen geöffnet.
  • Positiv reiten: Auf dem Dorotheenhof zeigt Falk Stankus, wie sich Dressursport und Pferdewohl perfekt verbinden lassen.
  • Fairer Gewinner: Wer reitet besonders harmonisch? Das bestimmte in Frankfurt das Publikum.
  • Ein König für die Trakehner: Wohin entwickelt sich die jahrhundertealte Zucht der Trakehner? Ein Besuch bei der aktuellen Körung.
  • Auftakt für große Sprünge: Die Initiative R-haltenswert stellt ihre ersten Beobachtungen des Spitzensports beim Stuttgart German Masters vor.
  • Medizin im Wandel: Damals Gewährsmängel – heute haben wir dank moderner Medizin ganz neue Einblicke in altbekannte Krankheiten.
  • Durch die Blume gesagt: Was Therapeuten oder Tierärzte manchmal mit ihren Aussagen meinen? Wir verraten’s euch!
  • Gestörte Bewegungen: Was Ataxien auslöst und wie Tierärzte solche Bewegungsstörungen behandeln können.
  • Gesundheitsbonus im Sattel: Eine Zusatz-Quali für den Gesundheitssport lohnt sich für Reitausbilder – und vor allem für uns Reiter.
  • Danke für alles, Leo! Le Noir war mehr als nur ein Hengst fürs große Viereck. Er zeigte Uta Gräf, wie fein Reiten sein kann.
  • Auf in den Sattel: Wie viel Kraft wirkt aufs Pferd, wenn wir aufsteigen? Unsere CAVALLO-Messungen haben hier einiges bewegt.
  • Reitschultest in der Rhön: mit einer alten Bekannten und einem manierlichen Hengst.
  • Lichtblicke: Mit der richtigen Lichttechnik machen wir die Tage für unsere Pferde heller
  • Kunst, Kultur und Lusitanos: Lust auf eine besondere Reise für Pferdeliebhaber? Dann ab nach Portugal! Wir zeigen, wo es sich besonders lohnt.
  • Motiv mit Geschichte: Dieser Lipizzaner kam auf höfischem Parkett ins Rutschen.

