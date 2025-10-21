Hier sind die Themen der November-Ausgabe

Anmelden
Jetzt die neue CAVALLO kaufen!
Die neue November-Ausgabe ist da und zeigt, wie sanfte Zügelhilfen gelingen. Außerdem: Freiarbeit und Dressur matchen! Das zeigen die beiden Stars Kenzie Dysli und Katharina Hemmer.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.10.2025
Hier sind alle Themen im Überblick:

  • Zügelhilfen nach Maß: Zügel sind essenziell für einen feinen Dialog zum Pferd. Wie uns das besser gelingt – und wie uns Technik hier weiterhilft.
  • Perfekt im Flow: Im Übergang holpert’s? Wir haben sechs Übungen, die Abhilfe schaffen!
  • Harmonie im Pas de deux: Freiarbeit und Dressur matchen! Das zeigen die beiden Stars Kenzie Dysli und Katharina Hemmer.
  • Mit wehenden Fahnen: Dieses Spezial- Training macht unsere Vierbeiner mutiger.
  • Große Boyband auf Tour: Choreografin Siri Paratsch verrät Einblicke in die Cavalluna-Show.
  • Fahrsport im Fokus: Wie steht es um die klassische Ausbildung beim Fahren?
  • Crème de la Crème: Dieser spezielle Vollblut-Hengst ist ein Garant für Sonderfarben.
  • Gerade gerückt: ECVM führt zu Problemen? Arno Lindner räumt mit Missverständnissen auf.
  • Zwei Körper, eine Bewegung: Die neue DILBA-Therapie nimmt Pferd und Reiter in den Fokus – und will beide wieder ins Gleichgewicht bringt.
  • Pferdehaltung unter Druck: Wann wird unser Hobby unbezahlbar? Forschende können unsere Schmerzgrenze ziemlich exakt beziffern.
  • Krustenplage an der Fessel: Mauke ist nervig und schmerzhaft fürs Pferd – aber mit der richtigen Behandlung lässt sich die Therapiezeit verkürzen.
  • Eine zarte Seele: Manche Pferde haben unheimlich Glück. Etwa der hochsensible Magusto, der zu Ausbilderin Sonja Weber fand.
  • Das wollen wir tragen: Stylish meets praktisch! Die neue Herbst- und Wintermode hält uns warm, trocken – und sieht dabei noch so gut aus...!
  • Neid im Stall – mehr als ein Gefühl? Neid kann das ganze Stallklima vergiften. Oder es kann ein Antrieb sein, um besser zu werden.
  • Besondere Liebesgeschichte: Bestseller-Autorin Juli Zeh schreibt ein Drehbuch über Reiter und Pferde. Dabei war diese Liebe lang geheim.
  • Hoch-Stapler: Dieser Teleskop-Lader ist elektrisch – aber nicht weniger leistungsstark.
  • Reitschultest: Ein Hof in Rheinland-Pfalz begeistert Testerin Miriam Kreutzer besonders.
  • Endlich alles staubfrei: Innovative Technik lässt Staub aus Raufutter verschwinden – und verbessert die Futterqualität.
  • Spurensuche in Masuren: Unendlich viele Seen, zweihundert Kilometer historische Tour – unsere Autorin reitet zurück in die Vergangenheit.
  • Kinsky Pferde: Dass es diese seltenen Goldstücke auf vier Beinen gibt, ist einem Zufall zu verdanken – und einem sturen Grafen.

