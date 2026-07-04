Online-Umfrage zur GOT: Warum Pferdehalter jetzt teilnehmen sollten

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) lässt aktuell die 2022 in Kraft getretene Tierärztegebührenordnung (GOT) evaluieren. Wie sich die damaligen Neuerungen auf Pferde- und andere Tierhalter auswirken, soll in diesem Rahmen eine Online-Umfrage erfassen.

Befragung ist wichtiger Bestandteil der Evaluation Die deutschlandweite Befragung von Tierhalterinnen und Tierhaltern sei ein wichtiger Bestandteil der Untersuchung der GOT, so die Verantwortlichen der Evaluation. Ziel sei es, Erfahrungen und Einschätzungen im Zusammenhang mit tierärztlichen Leistungen und deren Abrechnung zu erfassen und einzubeziehen.

Pferdehalter können sich zu kritischen Punkten äußern Eine direkte Befragung von Tierhaltern war zunächst gar nicht geplant, sie findet unter anderem auf Forderung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ("Pferdesport Deutschland") statt. Pferdehalter haben nun die Möglichkeit, sich per Klick im Fragebogen zu wichtigen Themen zu äußern. So wird unter anderem abgefragt, ob Tierarztkosten die Entscheidung beeinflussen, ein weiteres Tier zu halten oder das eigene Tier abzugeben, ob öfter selbst behandelt oder nur im Notfall ein Tierarzt hinzugezogen wird. Punkte, die mögliche Auswirkungen der GOT auf den Pferdesektor und das Tierwohl offenlegen können.

Breite Beteiligung ist wichtig Welches Ergebnis der Prüfprozess für Pferdehalter am Ende bringen wird, ist noch ungewiss. Damit, dass die Gebühren am Ende weiter steigen, rechnen einige. Umso wichtiger ist es, die Möglichkeit zur Teilnahme an der Umfrage zu nutzen, denn nur wenn sich eine große Zahl an Pferdehaltern beteiligt, erhalten die Verantwortlichen ein breites und möglichst realistisches Bild der Auswirkungen der Gebührensätze für Pferdebesitzer.