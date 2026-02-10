Reitvereine aufgepasst! Jetzt noch für J.J. Darboven Vereins-Initiative bewerben!

Reitvereine sehen sich zunehmend steigenden Kosten gegenüber, die die Organisation von Turnieren erschweren. Gerade der Breitensport ist dabei von zentraler Bedeutung: Er bildet die Grundlage für den Spitzensport, fördert Nachwuchstalente und stärkt den Zusammenhalt in der Reitsport-Community. Mit der Initiative möchte J.J. Darboven gemeinsam mit der Marke IDEE KAFFEE Vereine ermutigen, auch im kommenden Jahr Turniere zu organisieren, und sie dabei umfassend unterstützen. Mit CAVALLO gewinnt die J.J. Darboven Vereins-Initiative 2026 zudem einen starken Medienpartner an ihrer Seite. Als reichweitenstarkes Reitsportmedium begleitet CAVALLO die Initiative redaktionell.

Umfassendes Unterstützungspaket für Reitvereine Ausgewählte Vereine erhalten ein Rundum-sorglos-Paket von IDEE KAFFEE, das alle wichtigen Elemente für eine professionelle Kaffeeversorgung enthält: Kaffeemaschinen, hochwertige Kaffeesorten, To-Go-Becher, Zuckertütchen, Rührstäbchen, Werbebanner, Beachflag und eine Werbetafel. Zusätzlich erhalten die Vereine ein individuelles Werbe-Kit mit Bannern, Plakaten und Flyern, das sechs Wochen vor dem Turnier geliefert wird, sowie drei hochwertige Präsentkörbe, die als Ehrenpreise vergeben werden können.

RuFV Rosenthal-Willershausen e. V.

Teilnahme und Bewerbung Reitvereine, die zwischen dem 1. April und 30. September 2026 nach der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) ein Turnier organisieren und den Gastronomiebereich ehrenamtlich betreiben, können sich bis zum 28. Februar 2026 bewerben. Aus allen Einsendungen werden 100 Gewinnervereine ausgelost, die das Unterstützungspaket erhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Dokumentationswettbewerb belohnt Kreativität Alle Gewinnervereine haben die Möglichkeit, Fotos und Videos einzureichen, in denen sie zeigen, wie sie das Unterstützungspaket genutzt, ihre Kaffee-Ecke gestaltet und ihr Turnier bereichert haben. Die drei kreativsten Vereine werden am Ende der Saison mit einem besonderen Preis ausgezeichnet: eine Einladung für jeweils 50 Personen zu einem Top Event wie der PARTNER PFERD in Leipzig. So werden Engagement, Kreativität und Organisation der Vereine sichtbar belohnt.

Jubiläum mit starkem Signal für den Ehrenamtssport Mit der zehnten Auflage unterstreicht die J.J. Darboven Vereins-Initiative erneut die zentrale Rolle des Ehrenamts im Pferdesport. Sie zeigt, wie professionell unterstützte Turniere nicht nur die Arbeit der Helferinnen und Helfer erleichtern, sondern auch den Breitensport fördern, Nachwuchstalente stärken und einen wichtigen Beitrag für den Spitzensport leisten.