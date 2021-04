Pferde liebevoll heilen So gesund wirkt Zuneigung zum Pferd

6/9 Kraulen als Lob und zur Beruhigung Kraulen weckt bei Pferden angenehme Gefühle und wirkt sogar beruhigend. Laut britischen Wissenschaftlern sind Streicheleinheiten das bessere Lob als die typischen Klopfer am Hals. „Jeder sollte wissen, an welchen Stellen sein Pferd am liebsten gekrault wird“, findet Yvonne Gutsche. Nehmen Sie sich also mal gezielt Zeit, die Streichel Hot-Spots Ihres Lieblings zu entdecken. Starten Sie mit dem Widerrist und der Mähne: Streicheleinheiten an diesen Stellen verstehen Pferde als Freundschaftsangebot. Aber auch Schweifrübe, Schulter, Hinterhand und Genick sind beliebte Kraulpunkte. Einige Stuten lassen sich sogar gerne am Euter streicheln. Tja, die Lieblingsstellen sind eben individuell. Das gilt übrigens auch für die Vorliebe der Intensität – variieren Sie diese. So finden Sie heraus, was Ihr Pferd am liebsten mag. Woran erkenne ich, dass mein Pferd die Streicheleinheit genießt? Sie können es am Gesicht ablesen. Manche Pferde ziehen die Oberlippe lang wie ein Tapir, oder die Lippe zittert. Anderen Genießern fallen fast die Augen zu. Pferde, die gerne kräftig gekrault werden, lehnen sich teils mit dem Gewicht in Richtung des Menschen. Manche Pferde sind so wild auf Streicheleinheiten, dass sie den Besitzer regelrecht dazu auffordern: Stute Katniss etwa dreht Besitzerin Yvonne Gutsche zum Popo-Kraulen den Hintern zu. „Manche Leute denken dann, sie droht mir. Aber ich weiß, die Geste heißt: Kraul mich genau da!“, erzählt die Trainerin.