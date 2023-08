So zeigen Pferde ihre Zuneigung

Und wie drücken Pferde ihre Liebe aus? "Pferde zeigen Zuneigung durch den Aufbau von sozialen Banden", sagt Verhaltensforscherin Professor Konstanze Krüger von der Hochschule in Nürtingen. Wollen Biologen messen, wie sehr sich Pferde mögen, untersuchen sie die Nähe der Tiere zueinander. Grasen Pferde etwa häufig Kopf an Kopf, gilt das als Zeichen für Zuneigung. Außerdem achten Forscher darauf, welche Pferde sich bei der Fellpflege kraulen und wer sich freundlich begrüßt. Was Reiter aus dem Verhalten der Tiere lernen: Kleine Gesten können für Pferde große Liebesbeweise sein. Krüger: "Schon Kraulen und Streicheln an Hals und Widerrist sowie die Nähe des Besitzers wird das Pferd als freundliche Handlung aufnehmen."