Outdoor-Kamera für Stall und Weide ohne Strom und WLAN

Dein Pferd steht in der Krankenbox, deine Stute ist hoch trächtig und kurz vorm Fohlen oder die Herde verbringt die Nächte draußen auf der Koppel – und du bist nicht vor Ort. Ein mulmiges Gefühl kennen viele Pferdebesitzer nur zu gut. Was passiert gerade im Stall? Liegt alles ruhig? Braucht mein Pferd Hilfe?

Mit der Pet Cam Free 4G von PetTec hast du dein Pferd jederzeit im Blick – ganz gleich, wo du dich befindest. Dank LTE-Technologie funktioniert die Überwachung unabhängig von WLAN oder festem Stromanschluss und sorgt für mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl – Tag und Nacht.

Kein WLAN? Kein Problem! Dank integriertem LTE/4G bleibst du überall mit deinem Pferd verbunden. Ob Stall, Koppel, Anhänger oder Turnier. Denn selbst ohne WLAN-Empfang funktioniert die Kamera zuverlässig.

Der LTE-Service ist sofort betriebsbereit: Einfach die integrierte eSIM direkt in der App aktivieren. Es ist kein technisches Setup nötig. Die eSIM greift automatisch auf das jeweils stärkste Netz zu und bietet unbegrenztes Datenvolumen in der EU, der Schweiz und der Türkei.

Zur Auswahl stehen drei flexible Modelle:

14,99 € pro Monat, monatlich kündbar – keine Abo-Falle

39,99 € Einmalzahlung für 3 Monate (13,33 € / Monat)

149,99 € Einmalzahlung für 1 Jahr (12,50 € / Monat)

Bei den Einmalzahlungen gibt es keine automatische Verlängerung. Alternativ kannst du selbstverständlich auch deine eigene LTE-SIM-Karte nutzen.

PetTec

Für Stall, Weide und unterwegs Die Kamera ist wetterfest nach IP65 (spritzwassergeschützt und staubdicht) und damit ideal für den Innen- und Außeneinsatz. Temperaturen von –20 °C bis +50 °C hält sie problemlos aus.

Der leistungsstarke 9.000-mAh-Akku sorgt für eine lange Laufzeit. Zusätzlich kannst du die Kamera per Steckdose betreiben oder flexibel mit Powerbank oder optionalem Solarpanel versorgen. Das separat erhältliche Solar Panel lädt nachhaltig per USB-C – ganz ohne Demontage der Kamera.

Maximale Flexibilität bei der Montage Ob Wandmontage, Über-Kopf-Befestigung oder flexibel per Magnetfläche – die Installation ist denkbar einfach. Auch ein freies Aufstellen ist möglich. Die magnetische Halterung erweitert die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich und macht die Kamera besonders flexibel im täglichen Stallalltag.

Technik, die mitdenkt Die 3-MP-Linse mit 120-Grad-Weitwinkel liefert hochauflösende Bilder in 2304 x 1296 Pixeln (MP4, H.265) inklusive Ton. Die Kamera lässt sich horizontal um 355° schwenken und bietet eine Neigung von bis zu 135°. Dank KI-gestützter Bewegungserkennung erkennt sie Bewegungen automatisch bis zu 15 Metern Entfernung. Die Nachtsicht funktioniert ebenfalls bis 15 Meter – sogar in Farbe. Mit stufenlosem Zoom kannst du Details jederzeit genauer betrachten.

Sicherheit rund um die Uhr Per kostenloser, abonnementfreier App erhältst du Push-Benachrichtigungen bei Ereignissen und kannst in Echtzeit auf das Kamerabild zugreifen. Bei Bedarf lassen sich integriertes Flutlicht und Sirene aktivieren – ideal, um ungebetene Gäste abzuschrecken. Aufnahmen können wahlweise auf Micro-SD oder – wenn gewünscht – sicher auf Servern in Deutschland gespeichert werden.