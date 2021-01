Fliegender Galoppwechsel: Wir zeigen, wie's geht Daran erkennen Sie einen guten fliegenden Galoppwechsel

7/8 Fliegender Galoppwechsel Schritt für Schritt Das Schwierige an den fliegenden Galoppwechseln ist es, genau den richtigen Moment zum Umspringen zu erwischen. Das ist nämlich nur in der Schwebephase möglich, wenn das Pferd mit allen Beinen kurz in der Luft ist. Eingeleitet wird der Wechsel bereits kurz zuvor. Bei der Einbeinstütze im Rechtsgalopp fußt Pintor vorne rechts auf. Weil der Wallach nun in den Linksgalopp wechselt, ändert sich in dieser Einbeinstütze die Fußfolge der Hinterbeine: Das linke Hinterbein schiebt sich nach vorne. Nach der Schwebephase kann das Pferd so mit seinem rechten Hinterbein zuerst auffußen und in den Linksgalopp wechseln. Das bisherige innere Hinterbein – also hinten rechts – wird zum neuen äußeren und springt in den neuen Galopp.