Auch gebissloses Reiten muss gelernt sein. Und es kommt auf die gebisslose Zäumung an. Da gibt es auch einige, die nicht pferdegerecht sind. Grundsätzlich unterrichte ich so, dass das Pferd sowieso über den Sitz und dessen Einwirkung in die Versammlung kommt und nicht durch die Zügel, jedoch sucht das Pferd durchaus die Anlehnung an die Hand. Das fällt bei passender Gebisswahl leichter als ohne Gebiss. Fazit: Beides ist möglich. Es kommt auf den Reiter und dessen Ausbildung sowie das richtige Kopfstück und die Vorlieben des Pferds an. Anja M. aus Bokel