4. Schwung mit Freiarbeit

In der Freiarbeit können Sie das Pferd gut zum schwungvollen Gehen motivieren und Kraft fürs Reiten schaffen.

Ein schwungvoll gehendes Pferd tritt vermehrt mit der Hinterhand unter und gewinnt dadurch an Ausdruck. Schwung bedeutet also nicht, dass das Pferd eilig geht. Das schwungvolle Gehen weckt gerade bei langsameren Pferden die Gehfreude.

In der Freiarbeit haben Sie besonders viele Möglichkeiten, dem Pferd diese Freude auch durch spielerische Ansätze zu vermitteln. Von der so entwickelten Kraft, Motivation und Gehfreude können Sie beim Reiten profitieren.

Tritte verlängern

Für das Verlängern der Tritte im Trab ist es egal, ob Sie das Pferd noch an Halfter und Strick führen, oder ob es frei neben Ihnen geht. Lassen Sie das Pferd im Arbeitstempo an der Einzäunung entlang antraben und laufen Sie innen neben ihm her. Beginnen Sie vorsichtig, Ihre eigenen Tritte zu verlängern.

Reagiert das Pferd und passt seine Schrittweite an, loben Sie es mit der Stimme, parieren durch und legen eine Pause ein. Reagiert das Pferd nicht, treiben Sie vorsichtig mit Gerte oder Bogenpeitsche an der Hinterhand nach. Gehen Sie behutsam vor, damit das Pferd nicht plötzlich nach vorne stürmt.

Die richtige Haltung

Das Pferd soll bei der Übung im Genick nachgeben. Das Genick soll der höchste Punkt bleiben. Gleichzeitig soll es seinen Rahmen erweitern, also den Hals etwas tiefer tragen und mit der Stirn-Nasen-Linie noch etwas weiter vor die Senkrechte kommen als im natürlichen bzw. Arbeitstrab.

Ruhigere Pferde

...gehen aber oft mit eher langem Hals und geben nicht im Genick nach. Dann sollten Sie zum Schritt oder Halt durchparieren und das Pferd wie auf Seite 27 beschrieben zum Nachgeben bringen. Danach üben Sie wieder das Tritteverlängern. Mit der Zeit wird das Nachgeben leichter fallen.

Stürmische Pferde neigen oft dazu, sich beim schwungvolleren Traben zu hoch aufzurichten und den Rücken wegzudrücken. Dies können Sie mit der Dehnung in die Tiefe (siehe 2. Losgelassenheit) korrigieren. Parieren Sie langsam zum Halten durch und fragen im Stand die Dehnung ab. Klappt das, üben Sie weiter im Schritt, dann im Arbeitstrab und schließlich beim Verlängern der Tritte.

Als spielerische Variante

...können Sie Ihr Pferd mit erweiterten Trabtritten folgen lassen. Dabei entsteht ein schwungvolles Gehen, das manchmal sogar zu passageartigen Tritten oder in Richtung des versammelten Trabs (siehe 6. Versammlung) führt.

Für diese Übung ist es wichtig, dass das Pferd ausreichend Respekt vor Ihnen hat, damit es Ihnen nicht zu nahe kommt.