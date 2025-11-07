Die besonderen Futterbedüfnisse alter Pferde

Figurprobleme, schlechtere Zähne, ein langsamerer Stoffwechsel: Ältere Pferde haben besondere Bedürfnisse an ihr Futter. Warum das so ist und worauf Sie als Pferdebesitzer achten können, erklärt Dr. Felicitas Drebes, Produktentwicklerin Pferd bei Josera im Interview mit der Cavallo. Am Ende des Texts erfahren Sie außerdem, wie Sie sich -10% Rabatt auf ihre nächste Futterbestellung sichern können. Viel Spaß beim Lesen!

Frau Dr. Drebes: Warum haben alte Pferde besondere Ansprüche an die Fütterung?

Ab etwa 20 Jahren gelten Pferde als alt – hier gibt es aber große Unterschiede zwischen Rassen und einzelnen Individuen. Im Alter nimmt die Leistungsfähigkeit des Organismus im Allgemeinen ab – beim Pferd ändern sich viele Abläufe im Verdauungstrakt. Die Zahnqualität geht zurück, damit nimmt die Menge an aufgenommenem Grundfutter deutlich ab und, bedingt durch das verschlechterte Kauen, auch die Verdaulichkeit.

Auch die Enzymproduktion verringert sich – was ebenfalls dazu führt, dass einige Nährstoffe schlechter verdaut werden. Beides zusammen kann, bei gleichbleibender Ration, zu einer Abnahme der Körpermaße und Muskulatur führen. Auch die Motorik und der Muskeltonus im Magendarmtrakt lässt nach – dies erhöht das Risiko für Fehlgärungen, Kotwasser und Koliken. Häufig haben Senioren zudem weitere Baustellen im Körper – Entzündungen, Infekte oder Parasiten – all dies belastet das Immunsystem und erhöht den Bedarf an Spurenelementen und Vitaminen.

Wie sollten wir alte Pferde bedarfsgerecht füttern?

Wichtig ist, dass Sie zuerst die Raufutteraufnahme im Blick haben. Kann das Pferd nicht mehr ausreichend Heu aufnehmen, muss Raufutter in leichtverdaulicher Form – meistens als Heucobs – ergänzt werden. Je schlechter das Pferd kauen kann, desto mehr Heucobs müssen ergänzt werden, gegen Ende des Pferdelebens möglicherweise sogar die Komplette Heuration.

Ein Kraftfutter für alte Pferde sollte leicht verdaulich und gut zu kauen – gerne einweichbar – sein und ausreichend Protein, Vitamine und Spurenelemente für den gesteigerten Bedarf liefern. Die Kraftfuttermenge sollte sich an der Körperkondition des Pferdes orientieren. Der Bedarf ist im von Pferd zu Pferd sehr unterschiedlich.

Welche Rolle spielt getreidefreie Fütterung bei alten Pferden?

Ebenso wie beim Menschen, nehmen auch bei Pferden Stoffwechselerkrankungen im Alter zu. So leiden z.B. bereits heute 20% bis 30 % aller Pferde über 15 Jahren an Cushing (PPID), einer Krankheit, die häufig im Zusammenhang mit einer Insulinresistenz steht. Diese Pferde sollten zucker- und stärkereduziert gefüttert werden – so dass ein getreide- und melassefreies Kraftfutter, wie das neue Josera Kraut & Rüben Senior hier eine optimale Lösung darstellt.

Aber auch bei gesunden Pferden, die im Alter höhere Mengen Kraftfutter benötigen, kann es sehr vorteilhaft sein, einen Teil des Getreides durch ein getreidefreies Kraftfutter zu ersetzen. Der Verdauungstrakt und der Stoffwechsel werden so entlastet, und fütterungsbedingten Erkrankungen wird frühzeitig vorgebeugt.

Tipp: Der Josera Help SeniorBalancer – Jetzt Rabatt sichern! Der neue Josera Help SeniorBalancer ist die ideale Mineralergänzung, um den besonders hohen Bedarf alter Pferde an lebenswichtigen Nährstoffen gezielt zu decken. Der Josera Help SeniorBalancer wurde dabei nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen speziell für Seniorpferde entwickelt und basiert auf einer getreide-, luzerne-, soja- und melassefreien Rezeptur. Die einzigartige Kombination aus Aminosäuren, Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen, sowie dem pflanzlichen Komplex Josera EquiFlavin® kann so Vitalität bis ins hohe Alter fördern! Die essenziellen Aminosäuren Lysin, Threonin, Methionin und Cystein fördern den Erhalt von Muskulatur im Alter. Auch der Bedarf an bestimmten Spurenelementen (z.B. Kupfer und Zink) und Vitaminen (wie Vitamin E & C) kann im Alter deutlich ansteigen.

Josera Help SeniorBalancer ist optimal auf diese besonderen Ansprüche Deines Seniors abgestimmt. Die ausgewählte Kombination von verschiedenen Pflanzenerzeugnissen aus Äpfeln, Trauben und Oregano (Josera EquiFlavin®) enthält zahlreiche sekundäre Inhaltsstoffe, darunter auch Flavonoide. Diese sind unter anderem für ihre antientzündlichen und antioxidativen Eigenschaften bekannt und können so bei Entzündungsprozessen und Zellalterung unterstützen. Traditionelle Kräuter wie Weißdorn kann helfen die Durchblutung zu fördern und das Herz-Kreislauf-System zu unterstützen. Die sekundären Inhaltsstoffe der Mariendistel sind für ihre regenerierenden Eigenschaften auf die Leber bekannt und Löwenzahn besitzt verdauungsfördernde und entwässernde Eigenschaften. Auch die leckere und Vitamin-C-reiche Hagebutte wird traditionell aufgrund ihrer Galaktolipide unterstützend bei Gelenksbeschwerden und Arthrose eingesetzt. Dank einer calciumarmen Mineralisierung kann außerdem Harnsteinen im Alter vorgebeugt werden.

Josera Das Josera Help SeniorBalancer gibt es hier zu kaufen.

