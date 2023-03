Teilen Sie die Wiese in Abschnitte ein, um übermäßiges Fressen zu verhindern. Wählen Sie die Bereiche aber nicht zu klein. „Sonst ist die Gefahr groß, dass die Pferde die Grashalme inklusive der Wurzel fressen und dadurch Sand aufnehmen“, sagt Ernährungsexpertin Dr. Anne Mößeler von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. „Sand in Magen und Darm kann Koliken auslösen“, erklärt Mößeler. „Außerdem wächst das Gras nur langsam wieder nach, wenn es bis zur Wurzel abgebissen wird.“

Um die Verdauung Ihres Pferds nicht zu überfordern, sollten Sie es am ersten Tag nur zehn bis fünfzehn Minuten grasen lassen. Steigern Sie im Anschluss von Tag zu Tag die Fresszeit. Nach etwa drei bis vier Wochen können die Pferde dann ganztags auf die Weide. Zu kurz dürfen die Intervalle allerdings nicht sein, weiß Ernährungsexperte Professor Manfred Coenen: „Erst ab einer bestimmten Grasmenge bekommt der Verdauungstrakt signalisiert, dass er sich umstellen muss. Fünf Minuten grasen reichen dafür nicht.“ Der Direktor des Instituts für Tierernährung der Veterinärmedizinischen Fakultät in Leipzig rät daher Pferdebesitzern, ihre Tiere auch schon am Anfang der Frischluftsaison bis zu zwei Stunden auf die Weide zu lassen.

Nach eisigen Nächten besteht akute Hufrehegefahr, da der Fruktananteil im Gras steigt; diese leicht verdaulichen Kohlenhydrate lösen Hufrehe aus. Ihr Gehalt im Gras hängt von der Sorte, aber auch von der Temperatur ab. War die Nacht frostig und scheint morgens die Sonne aufs Gras, sind die Anteile am höchsten. Ob Frühling oder Herbst: Lassen Sie Ihr Pferd an solchen Tagen erst ab dem späten Vormittag auf die Weide.

Gras kann Pferde töten. Allerdings ist nicht das Gras selbst das Problem, sondern der übermäßige Genuss des Grünfutters. Nach dem Winter sind Magen und Darm noch nicht wieder an frisches Grün gewöhnt, da die Pferde in der dunklen Jahreszeit eher Heu fressen. Darin ist wesentlich weniger Wasser enthalten als in frischem Gras, und auch die Nährstoffe sind nicht so leicht verfügbar.