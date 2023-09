Als Spezialversicherer mit Kranken- und OP-Versicherungen für Pferde liegen der Uelzener Daten zu ihren Versicherten vor (Stand: Mai 2023). Diese lassen Rückschlüsse auf Trends und Häufigkeiten bei Pferde-OPs und Erkrankungen zu. Spitzenreiter unter den Operationen am Pferd laut Daten der Uelzener: Zahnextraktionen. Hier werden der Versicherung aktuell ca. 4.000 Fälle im Jahr gemeldet – Tendenz mit vier bis fünf Prozent Zunahme im Jahr steigend.

Nach wie vor eine der häufigsten Erkrankungen mit OP-Folge ist die Kolik, hier verzeichnet die Uelzener aktuell ca. 1.600 Operationen pro Jahr, wobei das Auftreten von Kolik-OPs saisonalen Schwankungen unterliegt. Klassischer Fall sind unfallbedingte Wunden und (Schnitt-)Verletzungen, die genäht werden müssen. Diese OPs kommen mit einem Anteil von ca. 18 % an allen Operationen häufig vor.

Trend zu mehr Operationen an Augen und Gelenken

Verbesserte medizinische Technik und somit neue OP-Möglichkeiten haben bei Tumor-OPs zu einem Anstieg von ca. 15 Prozent seit 2019 geführt. Bei der Vitrektomie, also Operationen am Augapfel, waren es seit 2019 sogar ca. 30 Prozent – bei Augen- und Netzhauterkrankungen führen insbesondere Entwicklungen im Bereich Laser zu neuen OP-Möglichkeiten. Bei Gelenkerkrankungen ermöglichen vor allem Entwicklungen bei der Bildgebung wie MRT und CT neue Operationsmöglichkeiten: Sie sorgen für verbesserte Befunderhebung bzw. Diagnosestellung vor der Operation. Arthroskopien machen aktuell ca. acht Prozent der Behandlungen auf dem OP-Tisch aus und steigerten sich in den letzten Jahren um ca. vier bis fünf Prozent pro Jahr.