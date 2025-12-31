10 Profi-Tipps zu Silvester: Sicheres Neujahrsfest mit Pferden

Feuerwerkslärm an Silvester: So kannst du deinem Pferd helfen – Profi-Tipps Pferde haben – anders als Menschen – deutlich weniger Spaß am Silvester-Feuerwerk. Die Knaller und Böller einer Silvester-Nacht verunsichern und ängstigen Pferde. CAVALLO hat Experten befragt, wie sie ihre Pferde vor Krachern und Raketen schützen. Hier kommen nützliche Silvester-Tipps der CAVALLO-Pferdeprofis.

Silvester-Tipp von Tierarzt Dr. Stephen Eversfield: "Licht und Radio an!"

privat

Unser Stall ist an Silvester mitten im Geschehen. Deswegen bleiben wir auf jeden Fall zu Hause, schalten das Licht im Stall an und drehen das Radio auf. So überdeckt es die Geräuschkulisse von draußen ein wenig, und die Pferde bemerken das grelle Licht nicht so sehr. Ich habe aber den Eindruck, dass die Pferde das gar nicht so zur Kenntnis nehmen. Sie mümmeln genüsslich ihr Heu. Auch die Pferde auf der Koppel lassen sich davon nicht stören, wobei diese auch weiter weg sind. Zu Hause bleiben wir vor allem wegen der Feuerwerkskörper. Ich habe Angst, dass sie ins Stroh fallen und einen Brand verursachen könnten. Draußen reiten würde ich nicht unbedingt empfehlen, sonst landet womöglich eine Rakete noch in der Nähe des Pferds. Die Knallerei fängt ja schon immer sehr früh an.

Silvester-Tipp von Stallbetreiber Hans-Martin Deuschle: "Nervöser bei Nebel"

Kraufmann

An Silvester bin ich fast immer zu Hause und gehe kurz vor zwölf zu den Pferden, um nachzuschauen. Bislang gab es noch nie Probleme. Zudem ballern die Leute ja schon früher, so dass sich die Pferde langsam daran gewöhnen. Die Pferde im Offenstall kommen dann alle aus der Halle heraus und stellen sich auf den Hügel auf der Weide. Nur wenn es etwas neblig ist und die Pferde lediglich das Geballer hören, sind sie ein klein wenig nervöser als sonst.

Silvester-Tipp von Tierärztin Dr. Anja Schütte: "Keine Panik an Silvester"

privat

Meistens sind Pferde an Silvester erstaunlich ruhig. Zudem sind sie im Winter nachts oft aufgestallt. Das reduziert die direkte Lärm- und Sichtbelastung. Mir ist trotz vieler Dienstnächte kein einziger Panikausbruch bekannt. Von meinem alten Privatpferd im Ruhestand weiß ich, dass auch ganzjährige Offenstall- und Koppelpferde erstaunlich ruhig bleiben und sich nur wenig irritieren lassen.

Silvester-Tipp von Ausbilderin Bettina Gieck: "Schauspiel für die Pferde"

Kraufmann

Unser Stall liegt etwas außerhalb auf einer Anhöhe. Dort ist es recht ruhig. An Silvester steht unsere Offenstallherde in Reih und Glied und betrachtet das Feuerwerk am Himmel. Selbst die Pferde in ihren Paddockboxen schauen zu. Panisch wird bei uns kein Pferd.

Silvester-Tipp von Tierpsychologin Jessica Tramm: "Sicher im Stall"

schwarz-photo.de

Die Pferde sollten meiner Meinung nach an Silvester in einem geschlossenen Stall sein. So ist der Lärm wenigstens etwas gedämpft. Draußen auf der Weide ist die Gefahr einfach zu groß, dass die Pferde in Panik durch den Zaun galoppieren. Gib ihnen ausreichend Heu, das beschäftigt und beruhigt.

Silvester-Tipp von Trainerin Sabine Lang: "Bioresonanz bei Trauma"

Schönewald

Um die Geräuschkulisse zu übertönen, machen wir an Silvester das Radio im Stall an und lassen das Licht brennen. Dann sehen die Pferde die Blitze nicht so deutlich. Manche Berittpferde bekommen auch Rescue-Tropfen. Pferde mit Trauma behandele ich frühzeitig mit Bioresonanz. Beginnt die Knallerei schon vormittags, hole ich die Pferde rein. Richtig panisch ist aber keines der Pferde.

Silvester-Tipp von Ausbilder Marius Schneider: "Gelassenheitsprüfung für alle"

Rädlein

Silvester ist eine alljährliche Gelassenheitsprüfung, da unsere Reitanlage in direkter Stadtnähe liegt. Die meisten Pferde haben Silvester schon häufig erlebt und sind sehr routiniert geworden. Nachts stellen wir neben unsere Jungpferde immer die erfahrenen Pferde, und aufs Neue Jahr stoßen wir im Stall an, damit wir in der Nähe der Pferde sind.

CAVALLO-Tipp: Rede mit den Anwohnern rund um den Stall!

Anka100/ Gettyimages

Sprich vor der Silvester-Nacht mit den Menschen in der Umgebung des Stalls und mach diese auf die Sensibilität der Pferde aufmerksam. Zudem sollen Feuerwerke immer weg vom Stall gerichtet sein, damit jede Art der Brandgefahr oder Verletzung der Pferde ausgeschlossen ist.

Silvester-Tipp von Nils Ismer: "Nächster Tag ist kritisch"

privat

An Silvester sind unsere Pferde im Stall. Sie erschrecken zwar auch in der Box, aber das kann man nicht verhindern. Schlimm wird es erst am Neujahrstag. Viele Spaziergänger knallen dann weiter. Die Pferde auf der Koppel sind dann völlig durch den Wind und wollen abends nicht mehr rein. Sie bleiben daher auch am ersten Januar im Stall. Sehr wichtig ist auch der Brandschutz, damit der Stall nicht Feuer fängt.

Silvester-Tipp von Verhaltensforscherin Konstanze Krüger: "Panik auf dem Paddock"

privat

Ich würde die Pferde an Silvester auf jeden Fall im Stall lassen. Durch die Knallerei können sie sich dermaßen aufregen, dass sie ohne Sinn und Verstand flüchten und jeden Zaun durchbrechen. Selbst wenn sie auf dem Paddock panisch im Kreis rennen, können sie sich schlimm verletzen. Brennt das Licht im Stall, fallen die hellen Feuerwerkskörper nicht so auf. Ein Radio könnte die Knallerei etwas überdecken.

CAVALLO-Tipp: Überprüfe die Weidezäune, Paddocks und Koppeln

Anka100/ Gettyimages