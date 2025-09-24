AGRIA meets Thüringeti: Pferde aus naturnaher Aufzucht zur Auktion am 3. Oktober

Pferde, die in Freiheit stark werden Die Thüringeti-Pferde werden im offenen Herdenverband geboren und wachsen in einer robusten, naturnahen Umgebung auf. Fohlen bleiben zunächst in der Mutterstutenherde mit Deckhengst, bevor sie als Absetzer in gleichaltrige Gruppen wechseln. Im Laufe der Jahre entwickeln sie sich in altersgerechten Herdenverbänden weiter, immer mit viel Bewegung, Sozialkontakt und den natürlichen Strukturen, die Pferden Halt geben. Dieses Aufwachsen in Freiheit fördert nicht nur gesunde Körper und starke Nerven, sondern prägt auch ihr ausgeglichenes Wesen.

Vom Naturprojekt zum Reitpartner Wenn die Pferde im Alter von drei Jahren erstmals engeren Kontakt zum Menschen bekommen, lernen sie mit viel Ruhe und Geduld, Vertrauen aufzubauen. Erste Berührungen, die Stimme, der Geruch, alles geschieht Schritt für Schritt. Die so sozialisierten Pferde sind später vielseitig einsetzbar: in Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder im ambitionierten Freizeitsport. Auch im therapeutischen Bereich, beim Wander- oder Westernreiten haben sich die "Thüringeti-Wildlinge" bereits bewährt. Ihre naturnahe Aufzucht macht sie zu verlässlichen Partnern mit klaren Köpfen und einem besonderen Fundament. Was vor über 20 Jahren als mutiges Projekt begann, ist heute ein lebendiges Beispiel dafür, wie Natur, Tier und Mensch harmonisch zusammenfinden können.

Auktion am Tag der Deutschen Einheit Bereits zum zwölften Mal, immer am 3. Oktober, öffnet die Thüringeti zur Auktion ihre Tore für Pferdefreunde aus ganz Deutschland. Rund 80 junge Pferde finden an diesem Tag ein neues Zuhause und für viele Käufer beginnt damit die Geschichte eines treuen Gefährten auf vier Hufen.

Weil Sicherheit mit dem Zuschlag beginnt Damit der Start ins gemeinsame Leben sorgenfrei gelingt, sorgt Agria Tierversicherung für ein starkes Plus an Sicherheit: Mit dem Zuschlag auf der Auktion erhält jedes Pferd automatisch einen umfassenden Versicherungsschutz für fünf Tage, ganz ohne Wartezeit. Dieser beinhaltet eine Agria Krankenvollversicherung Grundschutz, eine Lebensversicherung Grundschutz sowie eine Pferdehalter-Haftpflichtversicherung. Schon auf der Heimreise ist das neue Familienmitglied damit für die ersten Tage bestens abgesichert.

Bley Thoms Lehmann, Key Account Manager Agria Tierversicherung Pferd (links) und Felix Bley, Geschäftsführer, Thüringeti (rechts).



Gemeinsam für Pferde und Natur "Die Thüringeti zeigt, wie Pferde in Freiheit stark werden, körperlich wie mental. Mit der Versicherung der Auktionspferde möchte Agria dazu beitragen, dass Mensch und Tier von Beginn an mit einem guten Gefühl zusammenwachsen” so Thoms Lehmann, Key Account Manager Agria Tierversicherung Pferd.