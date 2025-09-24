Anmelden
AGRIA meets Thüringeti: Pferde aus naturnaher Aufzucht zur Auktion am 3. Oktober

AGRIA meets Thüringeti
Pferde aus naturnaher Aufzucht zur Auktion

Mitten in Deutschland, zwischen Gotha und Erfurt, liegt ein Ort, der Pferdefans seit Jahren fasziniert: die Thüringeti. Auf rund 2.500 Hektar Weideland wachsen Pferde und Rinder in einer einzigartigen Symbiose von Naturschutz, Landschaftspflege und artgerechter Aufzucht heran. Am 3. Oktober findet die nunmehr 12. Auktion der Thüringeti statt, zu der rund 80 Jungpferde einen neuen Besitzer finden sollen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.09.2025
Eine Herde brauner Pferde grast auf der Weide.
Foto: Azaliya/ gettyimages

Pferde, die in Freiheit stark werden

Die Thüringeti-Pferde werden im offenen Herdenverband geboren und wachsen in einer robusten, naturnahen Umgebung auf. Fohlen bleiben zunächst in der Mutterstutenherde mit Deckhengst, bevor sie als Absetzer in gleichaltrige Gruppen wechseln. Im Laufe der Jahre entwickeln sie sich in altersgerechten Herdenverbänden weiter, immer mit viel Bewegung, Sozialkontakt und den natürlichen Strukturen, die Pferden Halt geben. Dieses Aufwachsen in Freiheit fördert nicht nur gesunde Körper und starke Nerven, sondern prägt auch ihr ausgeglichenes Wesen.

Vom Naturprojekt zum Reitpartner

Wenn die Pferde im Alter von drei Jahren erstmals engeren Kontakt zum Menschen bekommen, lernen sie mit viel Ruhe und Geduld, Vertrauen aufzubauen. Erste Berührungen, die Stimme, der Geruch, alles geschieht Schritt für Schritt. Die so sozialisierten Pferde sind später vielseitig einsetzbar: in Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder im ambitionierten Freizeitsport. Auch im therapeutischen Bereich, beim Wander- oder Westernreiten haben sich die "Thüringeti-Wildlinge" bereits bewährt. Ihre naturnahe Aufzucht macht sie zu verlässlichen Partnern mit klaren Köpfen und einem besonderen Fundament. Was vor über 20 Jahren als mutiges Projekt begann, ist heute ein lebendiges Beispiel dafür, wie Natur, Tier und Mensch harmonisch zusammenfinden können.

Auktion am Tag der Deutschen Einheit

Bereits zum zwölften Mal, immer am 3. Oktober, öffnet die Thüringeti zur Auktion ihre Tore für Pferdefreunde aus ganz Deutschland. Rund 80 junge Pferde finden an diesem Tag ein neues Zuhause und für viele Käufer beginnt damit die Geschichte eines treuen Gefährten auf vier Hufen.

Weil Sicherheit mit dem Zuschlag beginnt

Damit der Start ins gemeinsame Leben sorgenfrei gelingt, sorgt Agria Tierversicherung für ein starkes Plus an Sicherheit: Mit dem Zuschlag auf der Auktion erhält jedes Pferd automatisch einen umfassenden Versicherungsschutz für fünf Tage, ganz ohne Wartezeit. Dieser beinhaltet eine Agria Krankenvollversicherung Grundschutz, eine Lebensversicherung Grundschutz sowie eine Pferdehalter-Haftpflichtversicherung. Schon auf der Heimreise ist das neue Familienmitglied damit für die ersten Tage bestens abgesichert.

Thoms Lehmann, Key Account Manager Agria Tierversicherung Pferd und Felix Bley, Geschäftsführer Thüringeti, stehen zusammen auf der Weide.
Thoms Lehmann, Key Account Manager Agria Tierversicherung Pferd (links) und Felix Bley, Geschäftsführer, Thüringeti (rechts).

Gemeinsam für Pferde und Natur

"Die Thüringeti zeigt, wie Pferde in Freiheit stark werden, körperlich wie mental. Mit der Versicherung der Auktionspferde möchte Agria dazu beitragen, dass Mensch und Tier von Beginn an mit einem guten Gefühl zusammenwachsen” so Thoms Lehmann, Key Account Manager Agria Tierversicherung Pferd.

Weitere Informationen rund um die Gesundheit von Pferden und Tipps für die erste Zeit mit deinem neuen Pferd findest du auf der Webseite www.agriatierversicherung.de