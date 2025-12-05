AMADEUS HORSE INDOORS: Wie Pferdesport und Tierwohl vereint werden

500 PS rocken das Festspiel der Pferde Die AMADEUS HORSE INDOORS wurde erfolgreich und feierlich mit Bieranstich und den ersten Siegerehrungshymnen eröffnet. Das Salzburger Festspiel der Pferde zählt zu den größten Indoor-Pferdesportveranstaltungen Europas und findet von 04.-07. Dezember 2025 im Messezentrum Salzburg statt. Bis die Pferde in der Arena performen können, steht zuerst die anspruchsvolle Anreise und der Vet-Check am Programm. Neben den ersten Einlaufprüfungen war die Messe, dank des Gratis-Eintritts ab 15.00 Uhr gut gefüllt und auch das Kinderprogramm mit Hobby-Horsing ließ viele Herzen höherschlagen.

Im Zeichen des Tierwohls Bevor am Donnerstag die ersten Besucher hereinströmen, rollen am Mittwoch die LKW mit den Pferden, dem Equipment und dem gesamten Team im Minutentakt auf das Gelände. Damit die Vierbeiner schnellstmöglich ihre vier Wände beziehen können, muss bei der Anreise alles getaktet sein. "In der Prime-time kommen in einem dreistündigen Zeitfenster rund 400 – der erwarteten 500 Pferd – an. Hier muss alles koordiniert sein, damit kein Stau und lange Wartezeiten entstehen", erzählt der Stallmanager Christian Götz. Das Thema Tierwohl wird bei der AHI großgeschrieben, und der Geschäftsführer Christian Steiner setzt gemeinsam mit seinem Team alles daran, das es den Pferden während ihrem Aufenthalt an nichts fehlt. Es werden umfangreiche Maßnahmen in den Stallungen, auf den Abreite- und Trainingsplätzen sowie am gesamten Gelände gesetzt, um die Bedürfnisse der Pferde gerecht zu werden. Ein Beispiel: die kompletten Hallen sind optimal belüftet und mit rutschfesten Gummimatten ausgelegt.

"Die Gesundheit der Pferde wird nicht nur beim Eingangscheck, sondern auch im Rahmen der Verfassungsprüfung sorgfältig kontrolliert. Darüber hinaus sind wir Tierärzte das gesamte Wochenende über für das Wohl der Pferde verantwortlich. Wir überprüfen die Stallungen und das gesamte Gelände, um sicherzustellen, dass alle Tiere optimal versorgt sind.", erklärt Dr. Matthias Baumann, Veterinary Delegate bei den AMADEUS HORSE INDOORS.

"O'zapft is" Offizielle Eröffnung der AHI Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl (DE) und Springreiter Jannik Domaingo (AUT) durften am Donnerstabend gemeinsam mit Gastgeber Wenzel Schmidt und Geschäftsführer Christian Steiner mit dem erstmaligen Bieranstich die AMADEUS HORSE INDOORS offiziell eröffnen. Dabei freut sich die AHI zum Startschuss bereits über große Medieninteresse. Der ORF Wien war bereits vor Ort und hat für die Seitenblicke und Studio 2 einen Beitrag produziert, ebenso der ORF Salzburg und Servus TV. Als exklusive Partner setzt die Genusswelt auf Moët & Chandon sowie Thalheimer Biere und Limonaden.

Die ersten Highlights im Springreiten Der Höhepunkt in der Springausschreibung ist definitiv das CSI4* mit dem großen Finale am Sonntag, dem Amadeus Grand Prix von Salzburg über 1,60m. Diese Prüfungen zählen nicht nur zum FEI Longines Ranking, sondern ist mit einer Gesamtdotation von 235.000€ ein attraktives Highlight, immerhin winkt dem Sieger des Finalbewerbs 105.500 €. Bis es zu dieser Entscheidung kommt, liegen noch einige Sprünge vor dem nationenreichen Starterfeld. Der European Youngster Cup ist für den Nachwuchs im Springsport eine besonders wichtige Serie, denn hier messen sich die besten europäischen Reiter zwischen 16 und 25 Jahren. Nach 17 Vorrunden findet der EY-Cup sein Finale traditionell bei den AMADEUS HORSE INDOORS und verspricht nach einem spannenden Auftakt ein vielversprechendes Finale am Sonntag. Philip Svitzer ging als zwölfter Starter in Führung und setzte mit 59,26 Sekunden ein klares Statement, welches ihm keiner nachmachte. "Ich bin zum ersten Mal hier in Salzburg und bin sehr zufrieden, wie er gesprungen ist. Er war noch etwas angespannt in der Arena, aber er hat toll mitgemacht und ich bin guter Dinge für den morgigen Bewerb.", strahlt der Schwede nach der Siegerehrung. Er gewann mit dem Holsteiner Ciao Calimero vor seinem Landeskollege Viktor Edvinsson. Die beste Österreicherin in diesem Bewerb wurde die Vorarlbergerin Mataia Gohm, die mit ihrer Schimmelstute Cordula White das Podest nur knapp verpasste und den vierten Rang belegte.

Benjamin Werndl siegt im Grand Prix vor Lisa Müller Den Höhepunkt des ersten Dressurtages markierte der AMADEUS DRESSAGE CDI3* GRAND PRIX. Der erst 9-jährige Wallach Quick Decision feierte unter Benjamin Werndl (GER) nicht nur internationale Grand Prix-Premiere, sondern das Paar sicherte sich damit auch den Sieg knapp vor Lisa Müller (GER) mit Gut Wettlkams‘ Dantiamo. Auf Platz drei rangierte Timna Valenta-Zach als beste Österreicherin mit ihrem Farant in einem top besetzten Feld. Der mehrfache für Österreich startende Europameisterschaftsteilnehmer Paul Jöbstl war mit Die Baronesse in der AMADEUS DRESSAGE U25 TOUR nicht zu schlagen und verwies damit die deutsche Amazone Selina Söder mit ihrem Wallach Vita di Lusso knapp auf Rang zwei. Mit diesen Glanzleistungen der heimischen Reiter darf der erste Tag der AMADEUS HORSE INDOORS erfolgreich abgeschlossen werden. Der Freitag bietet erneut tolle Programmpunkte, erstklassigen Sport und jede Menge Shoppingmöglichkeiten.