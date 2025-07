Anhänger-Sonderedition: Neue Charity-Aktion von Böckmann

Jedes Fahrzeug mit Polyester-Bauteilen in der Farbe Charity Green symbolisiert das soziale Engagement des Unternehmens. Die zusätzlichen Kosten, die für die Sonderfarbe entstehen, werden vom Fahrzeughersteller vollständig unter anderem an Reitvereine in Deutschland oder auch an die Aktion "Reiten gegen den Hunger" der Welthungerhilfe gespendet.