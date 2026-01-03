Böckmann auf der Partner Pferd 2026

Vielfalt für jeden Anspruch: Anhänger und Horse Trucks Böckmann zeigt auf der Messe eine beeindruckende Auswahl seiner Produktpalette. Im Bereich der Horse Trucks sind gleich drei Modelle vertreten:Der Compact Stall und der Compact Esprit sind kompakte und vielseitige Modelle für den Transport von bis zu zwei Pferden. Die Compact-Modelle bieten maximalen Komfort und Flexibilität sowohl für das Pferd als auch den Reiter.

Mit dabei ist auch das größere Horse Truck Modell Performance. Er zeichnet sich durch den flexiblen Innenraum und einen geräumigen Wohnbereich aus. Clevere Ausstattungsdetails überzeugen beim Verladen und beim Verstauen von Equipment.

Im Bereich der Pferdeanhänger bietet Böckmann ebenfalls Lösungen für jeden Bedarf. Aus der neuen Esprit-Serie präsentiert der Fahrzeughersteller den Champion Esprit, den Portax Esprit sowie den Comfort Esprit. Diese Modelle vereinen ein attraktives Preis-LeistungsVerhältnis mit der bewährten Böckmann-Qualität und allen bekannten Mehrwerten.

Auf dem Messestand sind außerdem größere Anhängermodelle vertreten: Der Portax L SR und der Big Champion SKA überzeugen neben dem großdimensionierten Raumangebot auch durch ihren robusten Aluminium-Aufbau und individuell wählbare Farben für PolyesterHaube und -Bug. Der Big Master überzeugt als Vollpolyester-Modell durch seine elegante Optik. Ein gemeinsames Highlight aller Modelle ist das serienmäßige World-Class-Fahrwerk (WCFplus), das für ein besonders angenehmes Fahrgefühl sorgt.

Beratung durch Fachhändler vor Ort Am Böckmann-Stand in Halle 1 (G26 und G28) stehen erfahrene Fachhändler bereit, um Besucher umfassend zu beraten. Ob es um die Auswahl des passenden Anhängers oder um spezifische Fragen zu den Horse Trucks geht: Die Experten helfen gerne weiter und bieten praxisnahe Lösungen für individuelle Anforderungen.