Die Themen der April-Ausgabe im Überblick

Hier sind die Themen der April-Ausgabe:
- Volltreffer fürs Team-Work: Dressur & Trail- Aufgaben – die perfekte Kombi! Steffi Seebauer zeigt, wie der Working-Equitation-Start gelingt.
- Besser Aussitzen als Leichttraben? Unsere drei Experten wissen, wann sich das Sitzenbleiben auszahlt – und wann eher nicht.
- Zuhören statt Flüstern: Seit Monty Roberts’ Join-up hat sich viel getan. In welchen Punkten hat sich die Horsemanship-Szene geändert?
- Bahn frei für neue Wege: Immer dieselben Bahnfiguren? Laaangweilig! Wir haben zehn kreative Ideen für euer Training.
- Die Talentschmiedin: Viel Zeit, kein Druck und immer ein feines Händchen für ihre Berittpferde: So fördert Kathrin Roida den Dressurnachwuchs.
- Sponsor für unser Turnier gesucht: Die Kosten für Veranstaltungen sind massiv gestiegen, Gelder fehlen. Welche Konzepte können helfen?
- Feinschliff für Ornago: Yara Reichert kratzt als Amateurreiterin an der Dressur-Weltspitze. Aktuell soll es mit sieben Pferden nach Italien gehen.
- SOS fürs Waisenfohlen: Wenn die Mutterstute stirbt, ist schnelles Handeln entscheidend. Was Züchter für den Notfall parat haben sollten.
- Kein Blindflug bei der Wurmkur: Zeitgemäßes Selektives Entwurmen ist der Goldstandard im Kampf gegen Parasiten. Worauf kommt es dabei an?
- Wechselfelle: Fliegende Haare sind die ersten Frühlingsboten – und können uns nebenbei einiges über die Pferdegesundheit verraten.
- Wenn die Fesseln nachgeben: Eine Erkrankung des Bindegewebes kann den ganzen Pferdekörper betreffen. Was bedeutet die Diagnose DSLD/ESPA?
- Der Bewahrer: Auf dem Rittergut von Tarquin Cosack lebt Tradition bei Sattel- und Reitkunst auf vielfache Weise weiter.
- Mein magischer Moment: Eigentlich suchte Katja Büttner nach Gartenmöbeln – und fand stattdessen eine Verkaufsanzeige für ein Pferd.
- Schreibschule auf dem Pferd: Ein Pilot-Projekt für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche zeigt: Reiten könnte Betroffenen helfen.
- Großer Anhänger-Frühjahrs-Check: Los geht’s! So macht ihr euren Anhänger fit für die nächsten Fahrten.
- Reitschultest: Western- und Dressurstunde – Miriam Kreutzer testet in Soest.
- Unbekannte Wikinger: Nordlandshests gehören zu den seltensten Rassen Europas.
- Motiv mit Geschichte: Eigentlich war ein ganz anderes Shooting geplant.