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Die Themen der April-Ausgabe im Überblick

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Die Themen der April-Ausgabe im Überblick

In der April-Ausgabe liest du, warum die Kombi aus Dressur und Stiltrail in der Working Equitation für einen so guten Zusammenhalt zwischen Reiter und Pferd sorgt. Außerdem: Worauf es bei der zeitgemäßen Entwurmung ankommt und was sich im Horsemanship in den letzten Jahren getan hat.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.03.2026
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Die April-Ausgabe 2026 ist da!
Foto: CAVALLO

Hier sind die Themen der April-Ausgabe:

  • Volltreffer fürs Team-Work: Dressur & Trail- Aufgaben – die perfekte Kombi! Steffi Seebauer zeigt, wie der Working-Equitation-Start gelingt.
  • Besser Aussitzen als Leichttraben? Unsere drei Experten wissen, wann sich das Sitzenbleiben auszahlt – und wann eher nicht.
  • Zuhören statt Flüstern: Seit Monty Roberts’ Join-up hat sich viel getan. In welchen Punkten hat sich die Horsemanship-Szene geändert?
  • Bahn frei für neue Wege: Immer dieselben Bahnfiguren? Laaangweilig! Wir haben zehn kreative Ideen für euer Training.
  • Die Talentschmiedin: Viel Zeit, kein Druck und immer ein feines Händchen für ihre Berittpferde: So fördert Kathrin Roida den Dressurnachwuchs.
  • Sponsor für unser Turnier gesucht: Die Kosten für Veranstaltungen sind massiv gestiegen, Gelder fehlen. Welche Konzepte können helfen?
  • Feinschliff für Ornago: Yara Reichert kratzt als Amateurreiterin an der Dressur-Weltspitze. Aktuell soll es mit sieben Pferden nach Italien gehen.
  • SOS fürs Waisenfohlen: Wenn die Mutterstute stirbt, ist schnelles Handeln entscheidend. Was Züchter für den Notfall parat haben sollten.
  • Kein Blindflug bei der Wurmkur: Zeitgemäßes Selektives Entwurmen ist der Goldstandard im Kampf gegen Parasiten. Worauf kommt es dabei an?
  • Wechselfelle: Fliegende Haare sind die ersten Frühlingsboten – und können uns nebenbei einiges über die Pferdegesundheit verraten.
  • Wenn die Fesseln nachgeben: Eine Erkrankung des Bindegewebes kann den ganzen Pferdekörper betreffen. Was bedeutet die Diagnose DSLD/ESPA?
  • Der Bewahrer: Auf dem Rittergut von Tarquin Cosack lebt Tradition bei Sattel- und Reitkunst auf vielfache Weise weiter.
  • Mein magischer Moment: Eigentlich suchte Katja Büttner nach Gartenmöbeln – und fand stattdessen eine Verkaufsanzeige für ein Pferd.
  • Schreibschule auf dem Pferd: Ein Pilot-Projekt für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche zeigt: Reiten könnte Betroffenen helfen.
  • Großer Anhänger-Frühjahrs-Check: Los geht’s! So macht ihr euren Anhänger fit für die nächsten Fahrten.
  • Reitschultest: Western- und Dressurstunde – Miriam Kreutzer testet in Soest.
  • Unbekannte Wikinger: Nordlandshests gehören zu den seltensten Rassen Europas.
  • Motiv mit Geschichte: Eigentlich war ein ganz anderes Shooting geplant.

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