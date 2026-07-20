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Die Themen der August-Ausgabe

Die August-Ausgabe ist am Kiosk
Die Themen der August-Ausgabe

In der August-Ausgabe liest du, wie drei Spitzenreiterinnen aus unterschiedlichen Disziplinen feinste Dressur reiten. Außerdem: Ausblick auf die WM und Hilfe bei Narben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 20.07.2026
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Die August-Ausgabe 2026 ist da!
Foto: Flößer

Hier sind die Themen der August-Ausgabe:

  • Fürs Wir-Gefühl: Ein besonderer Trainingstag mit der Dressur-Europameisterin Katharina Hemmer und drei anderen Spitzenreiterinnen. Gemeinsam: Pure Inspiration!
  • Klemmt’s? Mit den Tipps unserer Experten lassen eure Oberschenkel und Knie die Bewegung des Pferds viel besser fließen.
  • Clever beschäftigt: Das Enrichment-Konzept macht das Pferdeleben bunter – und stärkt Körper & Köpfchen. Ausprobieren lohnt sich!
  • Was hilft gegen Lampenfieber? Unsere drei Expertinnen verraten, wie ihr Aufregung sogar für euch und eure Ritte nutzen könnt.
  • Titel und Triumphe: Unser großer Ausblick auf die Heim-Weltmeisterschaft in Aachen – mit Teams, Programm und vielen Extras.
  • Der Bundestrainerinnen-Gipfel: Wie blicken Monica Theodorescu und Silke Fütterer-Sommer auf die anstehende Weltmeisterschaft?
  • Pflege fürs Narben-Gewebe: Was verletzte Pferdehaut wieder flexibel macht – selbst Monate später und in Eigenregie.
  • Von Sand, Grieß und Steinen: So behandeln Tierärzte Ablagerungen in den Harnwegen.
  • Achtung, ansteckend! Wie sich Infektionen in Ställen verbreiten, eindämmen lassen – und was neu ist bei Meldepflichten.
  • Lasst uns Brücken bauen! Junger Verein, große Vision: Vielfalt Pferd will die Vierbeiner wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen.
  • Show-Queen mit starken Nerven: Gefährliche Stute wird zur Stuntmeisterin – und zum Herzenspferd von Ausbilderin Yvonne Gutsche.
  • Partikel-Probe: Wie belastend sind Staub und Feinstaub aus Reitböden für Pferdelungen? Was feststeht und gerade erforscht wird – plus Praxis-Tipps, um Stäube zu minimieren.
  • Reitschultest rund um Bremen: Gleich zwei Reitschulen bekommen von Testerin Miriam Kreutzer eine Empfehlung.
  • Im Wald der Ponys: Die schwedischen Gotland-Ponys sind eine besondere Rasse. Wir haben sie auf ihrer Insel besucht.

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