Hier sind die Themen der August-Ausgabe:
- Fürs Wir-Gefühl: Ein besonderer Trainingstag mit der Dressur-Europameisterin Katharina Hemmer und drei anderen Spitzenreiterinnen. Gemeinsam: Pure Inspiration!
- Klemmt’s? Mit den Tipps unserer Experten lassen eure Oberschenkel und Knie die Bewegung des Pferds viel besser fließen.
- Clever beschäftigt: Das Enrichment-Konzept macht das Pferdeleben bunter – und stärkt Körper & Köpfchen. Ausprobieren lohnt sich!
- Was hilft gegen Lampenfieber? Unsere drei Expertinnen verraten, wie ihr Aufregung sogar für euch und eure Ritte nutzen könnt.
- Titel und Triumphe: Unser großer Ausblick auf die Heim-Weltmeisterschaft in Aachen – mit Teams, Programm und vielen Extras.
- Der Bundestrainerinnen-Gipfel: Wie blicken Monica Theodorescu und Silke Fütterer-Sommer auf die anstehende Weltmeisterschaft?
- Pflege fürs Narben-Gewebe: Was verletzte Pferdehaut wieder flexibel macht – selbst Monate später und in Eigenregie.
- Von Sand, Grieß und Steinen: So behandeln Tierärzte Ablagerungen in den Harnwegen.
- Achtung, ansteckend! Wie sich Infektionen in Ställen verbreiten, eindämmen lassen – und was neu ist bei Meldepflichten.
- Lasst uns Brücken bauen! Junger Verein, große Vision: Vielfalt Pferd will die Vierbeiner wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen.
- Show-Queen mit starken Nerven: Gefährliche Stute wird zur Stuntmeisterin – und zum Herzenspferd von Ausbilderin Yvonne Gutsche.
- Partikel-Probe: Wie belastend sind Staub und Feinstaub aus Reitböden für Pferdelungen? Was feststeht und gerade erforscht wird – plus Praxis-Tipps, um Stäube zu minimieren.
- Reitschultest rund um Bremen: Gleich zwei Reitschulen bekommen von Testerin Miriam Kreutzer eine Empfehlung.
- Im Wald der Ponys: Die schwedischen Gotland-Ponys sind eine besondere Rasse. Wir haben sie auf ihrer Insel besucht.