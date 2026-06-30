Dressur-Elite bei den Covalliero Dressage Days

Nur wenige Wochen vor den FEI World Championships Aachen gilt das internationale Dressurturnier für viele Paare als einer der letzten Härtetests der Saison. Für die deutschen Dressurreiter ist der FEI Dressage Nations Cup zugleich die entscheidende zweite Sichtung für die Nominierung des WM-Teams. Für Deutschland gehen im Heim-Nationenpreis Isabell Werth mit Wendy de Fontaine, Frederic Wandres mit Bluetooth OLD, Semmieke Rothenberger mit Farrington sowie Raphael Netz mit Great Escape Camelot an den Start. Als erste Reserve steht Tobias Nabben mit Forster bereit.

Als Gastgeber gilt Deutschland als Favorit auf den Sieg im Nationenpreis, die Konkurrenz reist jedoch ebenfalls mit starken Mannschaften an. Die USA schicken Meagan Davis (Toronto Lightfoot), Jordan LaPlaca (Gold Play), Anna Marek (Fayvel) und Christian Simonson (Fleau de Baian) nach Hagen. Komplettiert wird das Nationenpreisfeld durch die Teams aus Österreich, Belgien, Finnland, Spanien und Schweden. Die Mannschaftswertung wird am Freitag, dem "Pferdesport Deutschland Team Day”, im Grand Prix entschieden und bietet vielen Nationen die letzte Gelegenheit, ihre Championatspaare unter Wettkampfbedingungen zu testen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

WM-Ambitionen in allen Prüfungen Auch die weiteren internationalen Dressur-Touren sind hochkarätig besetzt. Isabell Werth, aktuell Nummer vier der FEI-Weltrangliste und erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, wird zusätzlich ihren Nachwuchsstar Viva Gold OLD in der CDI4*-Tour vorstellen. Zum deutschen Aufgebot gehören auch u.a. Katharina Hemmer und Denoix PCH, Moritz Treffinger mit Cadeau Noir, Lisa Müller auf Gut Wettlkam's D'avie FRH, Leonie Richter mit Lord Europe, Benjamin Werndl und Quick Decision FRH sowie Dr. Svenja Kämper-Meyer auf Amanyara M FRH.

Isabel Freese (NOR) sorgt mit ihrem Olympia-Partner Total Hope OLD für zusätzliche Qualität. Die Britin Susan Pape sowie die Österreicher Lisa Wernitznig, Katharina Haas, Stefan Lehfellner und Florian Bacher reisen ebenfalls mit klaren WM-Ambitionen nach Hagen. In der CDI3*-Tour feiert die frisch gekürte US-Grand-Prix-Meisterin Ellesse Gundersen mit ihrem selbst gezogenen Quintessential 4 ihr Europadebüt. Ebenfalls mit Spannung erwartet wird das Europa-Comeback von Adrienne Lyle (USA) und Helix.

Top-Vier der Weltrangliste Nicht minder hochklassig präsentiert sich das Teilnehmerfeld der Para-Dressur. Mit der dreifachen Paralympics-Siegerin Fiona Howard (USA), Kate Shoemaker (USA), Heidemarie Dresing (GER) und Tobias Thorning Jørgensen (DEN) haben sich die derzeitigen Top-Vier der FEI Para Dressage World Individual Rankings angekündigt. Auch für die Para-Reiter ist Hagen eine wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in Aachen.

Michael Reaves/ gettyimages Fiona Howard und Diamond Dunes führen das FEI Para Dressage World Individual Ranking an.



Welcome-Abend in Osnabrück Die Covalliero Dressage Days beginnen am Donnerstag, dem 2. Juli mit dem CDI4* Grand Prix, dem "Let's Get Hooved"-Preis. Abends wird der Turnierauftakt mit zahlreichen Athleten und Offiziellen in der Horses & Dreams VIP Area der Volksbank Sommerarena am Ledenhof in Osnabrück gefeiert. Im Anschluss sorgt die Band "SHIVER – A Thrilling Coldplay Journey" für Konzertatmosphäre. Beginn der Veranstaltung ist 19:00 Uhr. Den sportlichen Abschluss bildet am Sonntag der Grand Prix Special der Nationenpreis-Tour, präsentiert von Bucas. Im Rahmen des Turniers präsentiert die Oldenburger Pferde Vermarktungs GmbH auch eine exklusive Kollektion von 12 ausgewählten Dressurfohlen. Die Präsentation der Kollektion findet am Donnerstagmittag statt, bevor am Freitagabend die Elite-Fohlenauktion folgt.

Nur wenige Veranstaltungen bieten bei freiem Eintritt die Möglichkeit, so viele Weltklasse-Reiter der Dressur und Para-Dressur sowie potenzielle WM-Stars aus nächster Nähe zu erleben. Wer den Sport besonders komfortabel genießen möchte, findet mit den Sky Bar Tickets, Golden Tickets und den exklusiven VIP-Logen attraktive Hospitality-Angebote. Alle Prüfungen werden live und on demand auf ClipMyHorse.TV übertragen.