Dressur-EM: Isabell Werth auch in der Kür Dritter

Isabell Werth hat bei den Dressur-Europameisterschaften in Crozet erneut einen Einzel-Gold-Titel verpasst. Mit ihrer elfjährigen Stute Wendy de Fontaine holte die Rekord-Olympiasiegerin bereits am vergangenen Freitag im Grand Prix Special Bronze. In der Kür landete Werth ebenfalls auf Platz drei mit 88,046 Prozent. "Wendy hat sich heute fantastisch angefühlt. Es war einfach knapp. Am Ende ist ein Prozent mehr oder weniger einfach mehr Glück als Performance in der Kür", sagt Werth nach der Kür.

Standing Ovations für Justin Verboomen Der Titel in der Kür ging an den Belgier Justin Verboomen mit Zonik Plus, der bereits am Freitag den EM-Sieg im Special errungen hatte und auch in der Kür mit 89,964 Prozent überzeugte. Nach seinem harmonischen Ritt mit dem erst neunjährigen Zonik erhielt der Senkrechtstarter Standing Ovations. Im anschließenden Interview fehlten ihm selbst die Worte. "Es ist alles so unglaublich", sagt er. Silber holte Cathrine Laudrup-Dufour aus Dänemark mit Freestyle (89,821 Prozent). Die Konkurrenz war eng, Werth lag hauchdünn dahinter.

Katharina Hemmer belegt Platz 11 Katharina Hemmer, EM-Debütantin, konnte ihren starken vierten Platz im Special nicht wiederholen. Mit Denoix PCH belegte sie in der Kür Platz elf, was für das kür-unerfahrene Paar aber am Ende völlig in Ordnung geht.