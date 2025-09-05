Equine Infektiöse Anämie: Alle Ergebnisse negativ

Nachdem im Landkreis Tübingen bei einer Stute die Equine Infektiöse Anämie (EIA), eine ansteckende Blutarmut bei Einhufern, nachgewiesen worden ist (CAVALLO berichtete) wurden in den letzten Wochen mehrere hundert Pferde, die in Kontakt mit dem infizierten Pferd standen, untersucht.

Auf Anfrage von CAVALLO teilte die Pressestelle des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz mit: "Die Equine Infektiöse Anämie wurde bisher in Baden-Württemberg nur bei diesem Tier nachgewiesen. Alle vorliegenden Untersuchungsergebnisse von Kontakttieren waren bisher negativ."