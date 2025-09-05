FN und DOKR künftig unter einem Dach

Über die Verschmelzung wird am 10. Dezember 2025 eine außerordentlich einberufene Mitgliederversammlung entscheiden. Dann stimmen die Mitglied- und Anschlussverbände sowie die Delegierten der Persönlichen Mitglieder ab. Die Zusammenlegung der beiden Organisationen soll zum 1. Januar 2026 wirksam werden. Bis dahin ist eine enge, transparente Einbindung aller relevanten Interessensgruppen vorgesehen.



"Der Verschmelzungsprozess gibt uns gleichzeitig die Chance, den Verbandsauftritt zu modernisieren. Wir vertreten nicht nur die Reiter, sondern den gesamten Pferdesport in Deutschland. Wir arbeiten daher an einer neuen Marke, die dies direkt zum Ausdruck bringt", sagt Dr. Dennis Peiler. Künftig soll "Pferdesport Deutschland" als Marke der Deutschen Reiterlichen Vereinigung positioniert und Schritt für Schritt weiterentwickelt werden. "Unser Ziel ist es, uns zeitgemäßer, moderner und vor allem inklusiv zu präsentieren – denn wir wollen für alle sprechen, nicht nur für eine einzelne Zielgruppe", betont Dennis Peiler. "Wir befinden uns aktuell in einer Abstimmung mit einer externen Agentur, um den Auftritt der Marke zu finalisieren. Außerdem werden gemeinsam mit unseren Verbänden sowie in den unterschiedlichen Fachteams der FN, wie dem Team Turniersport oder Ausbildung, aktuell Maßnahmen entwickelt, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Es sind Projekte für alle unsere Interessensgruppen in Überlegung," ergänzt Dr. Peiler.