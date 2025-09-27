Für Pferd und Reiter: Antarès Sellier eröffnet seinen ersten Showroom in Deutschland

Erster Antarès-Showroom in Deutschland Am 10. Oktober 2025 eröffnet der französische Sattel- und Helmhersteller Antarès Sellier seinen ersten Showroom in Deutschland. Der neue Standort in Gersheim umfasst neben modernen Büroräumen auch eine 180 Quadratmeter große Ausstellungsfläche. Damit setzt das Unternehmen einen neuen Schritt in seiner internationalen Entwicklung.

Einblicke in die Welt von Antarès Im neuen Showroom können Besucher die Produktpalette des Herstellers direkt vor Ort erleben – von maßgefertigten und halbmaßgefertigten Sätteln bis hin zu Zaumzeug, Reithelmen und Accessoires. Besonderheit des Standorts ist die Anwesenheit einer erfahrenen Sattlerin, die individuelle Anpassungen und Beratung ermöglicht. Auch der After-Sales-Service ist durch ein eigenes Büro am neuen Domizil vertreten.

Maßarbeit aus Frankreich Antarès Sellier wurde im Jahr 2000 im französischen Saintes gegründet und hat sich seitdem als Hersteller von hochwertiger Reitsportausrüstung etabliert. Im Zentrum stehen handgefertigte Sättel, die in enger Zusammenarbeit mit Reitprofis, Tierärzten und Physiotherapeuten entwickelt werden. Ergänzt wird das Sortiment durch Lederwaren, Trensen und Reithelme. Das Unternehmen legt Wert auf Nachhaltigkeit: Das Leder stammt aus einer Familiengerberei, die auf pflanzliche Gerbung setzt. Seit 2016 trägt Antarès zudem das französische Qualitätssiegel Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), das herausragendes handwerkliches Können auszeichnet.

Sicherheit und Komfort: Reithelme im Fokus Ein Schwerpunkt von Antarès liegt auch auf dem Bereich Reithelme. Mit den Modellen Galaxy und Précision bietet der Hersteller zwei Varianten, die sich durch Sicherheit, Komfort und individuelles Design auszeichnen. Der Galaxy gilt als Klassiker mit zahlreichen Personalisierungsmöglichkeiten und guter Belüftung. Der Précision wiederum setzt auf ein innovatives Padsystem, das eine millimetergenaue Passform erlaubt. Beide Modelle sind CE-zertifiziert und erfüllen aktuelle europäische Sicherheitsnormen.

Französisches Handwerk in Deutschland erlebbar Mit dem neuen Standort will Antarès seine Nähe zum deutschen Markt ausbauen. Kunden aus Deutschland haben so künftig die Möglichkeit, Produkte direkt zu testen und Anpassungen vor Ort vornehmen zu lassen. Wer den Showroom ab dem 10. Oktober besuchen, sich von der Qualität der Produkte überzeugen und sich zu Sätteln und Equipment beraten lassen möchte, findet diesen hier: