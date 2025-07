Havelberger Pferdemarkt 2025: Das erwartet euch!

Am 04. September 2025 ist es wieder soweit: Der Havelberger Pferdemarkt startet.

Für die rund 200 000 Gäste bietet das Volksfest mit Kultfaktor eine Mischung aus Trödel- und Handelsmeile bis hin zu Pferdenarren und Schaustellern. Neben Karussells und Hubschrauberflügen erstrahlt der Glanz vergangener Tage auf dem neuen Areal der "Kaiser-Otto-Pfalz": eine Zeitreise ins Mittelalter mit Handwerkern wie Schmiede , Glasbläser und Co. sowie einem kulinarisch inspirierten Angebot jener Epoche.

Obendrauf bietet der Havelberger Pferdemarkt auch in diesem Jahr jede Menge Genuss auf den Plätzen und in den Festzelten bei Musik. Hinzu kommen Fußballspiele und Pferdeshows, um den Erlebnisdurst noch mehr zu stillen. Knall auf Fall läutet das Höhenfeuerwerk am 07. September um 21 Uhr den Abschluss ein.