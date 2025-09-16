Hier sind die Themen der CAVALLO-Oktober-Ausgabe

Anmelden
Die neue Oktober-Ausgabe ist da und bringt noch mehr sportliche Vielfalt! Das Top-Thema zeigt, wie Du mit einfachen Alltags-Übungen den Kopf austricksen und mit dem Pferd verschmelzen kannst. Hier sind alle Themen im Überblick.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.09.2025
Hier sind die Themen der Oktober-Ausgabe
Foto: CAVALLO

Die Themen der Oktober-Ausgabe:

  • So kommen wir in den Flow: Mit einfachen Übungen das Gehirn austricksen – und mit dem Pferd Glücksmomente erleben.
  • Power & Pause: Yvet Blokesch zeigt in Teil 2 unserer Serie, wie sie die Energie des Pferds mit Körpersprache und Mindset steuert.
  • Freispringen: Unser Ausbildungs-Tipp des Monats mit Fun-Faktor & top Trainingseffekten.
  • Stiller Dialog: Freiheitsdressurstar Jean François Pignon über die Kommunikation mit Pferden.
  • Top 10 für alle Ecken: Zehn Übungen für mehr Fitness und Rittigkeit.
  • Volltreffer im Spitzensport: Zu Besuch bei U25-Europameister Moritz Treffinger, der von Träumen mehr hält als von Zielen.
  • Was läuft nach der Turniersaison? So nutzen drei Profi-Reiter die ruhigere Zeit.
  • Schwer beliebt: Die Schweren Warmblüter stehen aktuell hoch im Kurs, die Zucht wächst – denn sie punkten mit wichtigen Stärken.
  • Für freies Atmen sorgen: Was die Pferdelunge gesund hält – bei Haltung, Fütterung, Bewegung und Gesundheitsmanagement.
  • Alle unter einer Decke: Neue Funktionsstoffe, Produkte und Passform-Ratgeber.
  • Gibt’s täglich genug Jod? Wie wir den unterschätzten Bedarf des Spurenelements decken.
  • Gefahr fürs Augenlicht: Die wichtigsten Netzhauterkrankungen & ihre vielfältigen Ursachen.
  • Sichere Rente für unsere Schulpferde! Wie Reitschulen es sich leisten können, Senioren ein gutes Leben bis zum Schluss zu ermöglichen.
  • Kleiner Chef im großen Ring: Auftakt zur neuen Reihe "Unsere Lieblingspferde” mit Dressurausbilderin Sabine Ellinger & ihrem Lancelot.
  • Perfect Match: Top-Kombis mit Reitstiefeln und Helmen – Statements für jeden Stil.
  • Suchst du das Glück an der falschen Stelle? Test & Tipps vom Profi-Coach, damit du die passenden Stellschrauben findest und drehst.
  • Kranken-Transport: Die neue "Horse Ambulance” von Böckmann.
  • Reitschultest: Was Miriam Kreutzer am Rande des Harzes erlebte.
  • Messbar besserer Gang: Smarter Consteed-Hufschuh belegt im Praxis-Test, welches Training Pferde wirklich in Balance bringt.
  • Work & Travel: Unsere Autorin lässt sich auf das Abenteuer ein – und tauscht in einer Reitschule in Rumänien ihre Mitarbeit gegen Kost & Logis.
  • Wer kennt die Hmong-Pferde? Wir stellen euch die asiatischen Kleinpferde von Laos vor.

