Hier sind die Themen der CAVALLO-Oktober-Ausgabe

Die Themen der Oktober-Ausgabe:
- So kommen wir in den Flow: Mit einfachen Übungen das Gehirn austricksen – und mit dem Pferd Glücksmomente erleben.
- Power & Pause: Yvet Blokesch zeigt in Teil 2 unserer Serie, wie sie die Energie des Pferds mit Körpersprache und Mindset steuert.
- Freispringen: Unser Ausbildungs-Tipp des Monats mit Fun-Faktor & top Trainingseffekten.
- Stiller Dialog: Freiheitsdressurstar Jean François Pignon über die Kommunikation mit Pferden.
- Top 10 für alle Ecken: Zehn Übungen für mehr Fitness und Rittigkeit.
- Volltreffer im Spitzensport: Zu Besuch bei U25-Europameister Moritz Treffinger, der von Träumen mehr hält als von Zielen.
- Was läuft nach der Turniersaison? So nutzen drei Profi-Reiter die ruhigere Zeit.
- Schwer beliebt: Die Schweren Warmblüter stehen aktuell hoch im Kurs, die Zucht wächst – denn sie punkten mit wichtigen Stärken.
- Für freies Atmen sorgen: Was die Pferdelunge gesund hält – bei Haltung, Fütterung, Bewegung und Gesundheitsmanagement.
- Alle unter einer Decke: Neue Funktionsstoffe, Produkte und Passform-Ratgeber.
- Gibt’s täglich genug Jod? Wie wir den unterschätzten Bedarf des Spurenelements decken.
- Gefahr fürs Augenlicht: Die wichtigsten Netzhauterkrankungen & ihre vielfältigen Ursachen.
- Sichere Rente für unsere Schulpferde! Wie Reitschulen es sich leisten können, Senioren ein gutes Leben bis zum Schluss zu ermöglichen.
- Kleiner Chef im großen Ring: Auftakt zur neuen Reihe "Unsere Lieblingspferde” mit Dressurausbilderin Sabine Ellinger & ihrem Lancelot.
- Perfect Match: Top-Kombis mit Reitstiefeln und Helmen – Statements für jeden Stil.
- Suchst du das Glück an der falschen Stelle? Test & Tipps vom Profi-Coach, damit du die passenden Stellschrauben findest und drehst.
- Kranken-Transport: Die neue "Horse Ambulance” von Böckmann.
- Reitschultest: Was Miriam Kreutzer am Rande des Harzes erlebte.
- Messbar besserer Gang: Smarter Consteed-Hufschuh belegt im Praxis-Test, welches Training Pferde wirklich in Balance bringt.
- Work & Travel: Unsere Autorin lässt sich auf das Abenteuer ein – und tauscht in einer Reitschule in Rumänien ihre Mitarbeit gegen Kost & Logis.
- Wer kennt die Hmong-Pferde? Wir stellen euch die asiatischen Kleinpferde von Laos vor.