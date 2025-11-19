Hier sind die Themen der Dezember-Ausgabe

Hier sind alle Themen im Überblick:
- Die Nase nach vorn! Warum das so wichtig ist –und wie uns die korrekte Anlehnung gelingt.
- Spielend selbstbewusst wurde Yvet Blokeschs Stute – weil die Trainerin ihr wirklich zuhörte.
- Warm-Up zwischen Putz- und Reitplatz: So wärmt ihr euch vorm Reiten ganz nebenbei auf.
- Ist mein Pferd erschöpft? Unsere Experten zeigen, an welchen Signalen ihr das erkennt.
- Keine Chance dem Schiebesitz! Warum wir den unbedingt vermeiden sollten – und wie.
- Händchen für Härtefälle: Wie Eva Steinbach Zugang zu solchen Pferden findet.
- Neues unterm Dach: Von Organisation bis Tierwohl – bei der FN wird einiges auf links gedreht.
- Auf der Kippe: Wie geht es weiter mit dem Landgestüt Redefin und den Pferden dort?
- Team-Building: Drei Profis erklären, wie sie fremde Pferde schneller für sich gewinnen.
- 10 Booster fürs Immunsystem: Das sorgt bei unseren Vierbeinern für starke Abwehrkräfte – und zwar ganzjährig!
- Das geht unter die Haut: Mit einer sanften Berührung können wir Verspannungen lösen.
- Dick ist nicht schick: Welche fatalen gesundheitlichen Folgen Übergewicht hat.
- Gefährliches Bauchweh: Wie Tierärzte Koliken behandeln und wann eine Operation nötig ist.
- Zwischen Ritual und Routine: Immer dasselbe machen? Bei bestimmten Abläufen tut das uns und unseren Pferden oft richtig gut!
- Warmgehalten: Hochfunktionale Materialien lassen unsere Hände auch im Winter im Stall oder beim Reiten nicht frieren.
- Held auf jedem Feld: Schul- wird Stunt-Pferd – mit seiner Besitzerin Hero Merkel wuchs Wallach Omen über sich hinaus.
- Plätzchen für alle! Her mit der Schürze, denn diese Kekse lieben wir alle. Und unsere Pferde sicher auch!
- Ho, ho, Hufeisen! Feinstes Upcycling: Alte Eisen werden zu tollem Christmas-Schmuck.
- Luft-Check: Ist die Luft rein? Ein Test mit der Nebelmaschine zeigt, wie gut das Stallklima ist.
- Reitschultest: Kann ein Deckhengst ein gutes Schulpferd sein? Dieser Hengst auf jeden Fall.
- Das Zuhause reist mit: Einzigartige Tiny Houses mit integriertem Pferde-Transporter.
- Auf zu neuen Spuren: Packt euch warm ein – wir liefern euch Ideen für schneereiche Ritte!
- Pferd für den Papst: Wie sich Leo XIV. über den Araber-Hengst Proton im Vatikan freute.