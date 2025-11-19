Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Nachhaltigkeit
Ratgeber Medizin
TrainingMenü aufklappen
Gesundheit & HaltungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
ReiterweltMenü aufklappen
Zur Startseite
Reiterwelt
News

Hier sind die Themen der Dezember-Ausgabe

Jetzt die neue CAVALLO kaufen!
Hier sind die Themen der Dezember-Ausgabe

Die neue Dezember-Ausgabe ist da und zeigt, wie die Pferdenase vorn bleibt. Außerdem: Die Top 10 Booster fürs Immunsystem und zu Besuch bei Grand-Prix-Reiterin Eva Steinbach.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.11.2025
Als Favorit speichern
Hier sind die Themen der Dezember-Ausgabe
Foto: Flößer

Hier sind alle Themen im Überblick:

  • Die Nase nach vorn! Warum das so wichtig ist –und wie uns die korrekte Anlehnung gelingt.
  • Spielend selbstbewusst wurde Yvet Blokeschs Stute – weil die Trainerin ihr wirklich zuhörte.
  • Warm-Up zwischen Putz- und Reitplatz: So wärmt ihr euch vorm Reiten ganz nebenbei auf.
  • Ist mein Pferd erschöpft? Unsere Experten zeigen, an welchen Signalen ihr das erkennt.
  • Keine Chance dem Schiebesitz! Warum wir den unbedingt vermeiden sollten – und wie.
  • Händchen für Härtefälle: Wie Eva Steinbach Zugang zu solchen Pferden findet.
  • Neues unterm Dach: Von Organisation bis Tierwohl – bei der FN wird einiges auf links gedreht.
  • Auf der Kippe: Wie geht es weiter mit dem Landgestüt Redefin und den Pferden dort?
  • Team-Building: Drei Profis erklären, wie sie fremde Pferde schneller für sich gewinnen.
  • 10 Booster fürs Immunsystem: Das sorgt bei unseren Vierbeinern für starke Abwehrkräfte – und zwar ganzjährig!
  • Das geht unter die Haut: Mit einer sanften Berührung können wir Verspannungen lösen.
  • Dick ist nicht schick: Welche fatalen gesundheitlichen Folgen Übergewicht hat.
  • Gefährliches Bauchweh: Wie Tierärzte Koliken behandeln und wann eine Operation nötig ist.
  • Zwischen Ritual und Routine: Immer dasselbe machen? Bei bestimmten Abläufen tut das uns und unseren Pferden oft richtig gut!
  • Warmgehalten: Hochfunktionale Materialien lassen unsere Hände auch im Winter im Stall oder beim Reiten nicht frieren.
  • Held auf jedem Feld: Schul- wird Stunt-Pferd – mit seiner Besitzerin Hero Merkel wuchs Wallach Omen über sich hinaus.
  • Plätzchen für alle! Her mit der Schürze, denn diese Kekse lieben wir alle. Und unsere Pferde sicher auch!
  • Ho, ho, Hufeisen! Feinstes Upcycling: Alte Eisen werden zu tollem Christmas-Schmuck.
  • Luft-Check: Ist die Luft rein? Ein Test mit der Nebelmaschine zeigt, wie gut das Stallklima ist.
  • Reitschultest: Kann ein Deckhengst ein gutes Schulpferd sein? Dieser Hengst auf jeden Fall.
  • Das Zuhause reist mit: Einzigartige Tiny Houses mit integriertem Pferde-Transporter.
  • Auf zu neuen Spuren: Packt euch warm ein – wir liefern euch Ideen für schneereiche Ritte!
  • Pferd für den Papst: Wie sich Leo XIV. über den Araber-Hengst Proton im Vatikan freute.

Hier gibt's die aktuelle CAVALLO

CAVALLO im Abo