Hier sind die Themen der Januar-Ausgabe

Hier sind alle Themen im Überblick:
- Im Fluss: Michael Laußegger zeigt, wie wir das innere Vorwärts bei Pferden (wieder) wecken.
- Verbindung ohne Zügel: Letzter Teil unserer Yvet-Blokesch-Serie – Reiten mit Halsring.
- Spontane Rosse? Das steckt hinterm Verhalten von Stuten, wenn ein neuer Wallach kommt.
- Dressur an der Hand: Die gelingt mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz einfach!
- Mehr Rücksicht im Wald: So entschärfen wir Begegnungen mit Radfahrern im Gelände.
- Blutspur im Parcours: Dass die FEI die Blutregel aufweicht, sorgt für harsche Kritik.
- Ist das harmonisch? Richter Christoph Hess weiß, woran man solche Ritte erkennt.
- Eine richtig gute Schule: Die kann auch aus einem Weideunfall ein Olympiapferd machen.
- Wegweisend: Der Verein Xenophon will sich künftig noch mehr fürs Tierwohl einsetzen.
- Wandel im Trog: Wie hat sich die Pferdefütterung in den letzten 30 Jahren verändert?
- Neuer Streit um Herpes-Schutz: An welchen Fakten sich die aktuelle Debatte entzündet.
- Cool bleiben! Wie ihr die Silvesternacht für eure Pferde angenehmer gestalten könnt.
- Wenn Fressen weh tut: EOTRH ist schmerzhaft. Wie behandeln Tierärzte erkrankte Pferde?
- Kommt der Pferdeführerschein? Was Verbände und Reiter zum Tierärzte-Vorstoß sagen.
- Die sanfte Rakete: Stute Sky wurde für Ausbilderin Claudia Butry zur Mentorin.
- Ran an die Löffel! Unsere Suppen-Rezepte wärmen euch nach dem Stall auf.
- Zweite Kür: Die nächsten Equestrian Creator Awards werden verliehen – bewerbt euch!
- Frisch aufgesattelt: Mit diesen neuen Sattel-Modellen starten wir ins Jahr 2026.
- Fitness-Tracker: So nutzen wir Pulsuhren clever. Plus: Garmin-Tracker im Praxistest.
- Reitschultest: Mit einem Western-Hof, der viermal die volle Punktzahl erhält!
- Wo laufen sie denn? Wie gut eine Kamera auch ohne WLAN und Strom überwacht.
- Ponys der grünen Insel: Warum Connemaras als Wunderrösser der Kelten galten.
- Motiv mit Geschichte: Selbst bewaffnete Security konnte das Bild nicht verhindern.