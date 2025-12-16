Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Nachhaltigkeit
Ratgeber Medizin
TrainingMenü aufklappen
Gesundheit & HaltungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
ReiterweltMenü aufklappen
Zur Startseite
Reiterwelt
News

Hier sind die Themen der Januar-Ausgabe

Jetzt die neue CAVALLO kaufen!
Hier sind die Themen der Januar-Ausgabe

Die neue Januar-Ausgabe zeigt, wie Pferde fließend vorwärts gehen und Mythen, altes Wissen und einen neuen Fokus zum Thema Fütterung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.12.2025
Als Favorit speichern
Hier sind die Themen der Januar-Ausgabe
Foto: Flößer

Hier sind alle Themen im Überblick:

  • Im Fluss: Michael Laußegger zeigt, wie wir das innere Vorwärts bei Pferden (wieder) wecken.
  • Verbindung ohne Zügel: Letzter Teil unserer Yvet-Blokesch-Serie – Reiten mit Halsring.
  • Spontane Rosse? Das steckt hinterm Verhalten von Stuten, wenn ein neuer Wallach kommt.
  • Dressur an der Hand: Die gelingt mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz einfach!
  • Mehr Rücksicht im Wald: So entschärfen wir Begegnungen mit Radfahrern im Gelände.
  • Blutspur im Parcours: Dass die FEI die Blutregel aufweicht, sorgt für harsche Kritik.
  • Ist das harmonisch? Richter Christoph Hess weiß, woran man solche Ritte erkennt.
  • Eine richtig gute Schule: Die kann auch aus einem Weideunfall ein Olympiapferd machen.
  • Wegweisend: Der Verein Xenophon will sich künftig noch mehr fürs Tierwohl einsetzen.
  • Wandel im Trog: Wie hat sich die Pferdefütterung in den letzten 30 Jahren verändert?
  • Neuer Streit um Herpes-Schutz: An welchen Fakten sich die aktuelle Debatte entzündet.
  • Cool bleiben! Wie ihr die Silvesternacht für eure Pferde angenehmer gestalten könnt.
  • Wenn Fressen weh tut: EOTRH ist schmerzhaft. Wie behandeln Tierärzte erkrankte Pferde?
  • Kommt der Pferdeführerschein? Was Verbände und Reiter zum Tierärzte-Vorstoß sagen.
  • Die sanfte Rakete: Stute Sky wurde für Ausbilderin Claudia Butry zur Mentorin.
  • Ran an die Löffel! Unsere Suppen-Rezepte wärmen euch nach dem Stall auf.
  • Zweite Kür: Die nächsten Equestrian Creator Awards werden verliehen – bewerbt euch!
  • Frisch aufgesattelt: Mit diesen neuen Sattel-Modellen starten wir ins Jahr 2026.
  • Fitness-Tracker: So nutzen wir Pulsuhren clever. Plus: Garmin-Tracker im Praxistest.
  • Reitschultest: Mit einem Western-Hof, der viermal die volle Punktzahl erhält!
  • Wo laufen sie denn? Wie gut eine Kamera auch ohne WLAN und Strom überwacht.
  • Ponys der grünen Insel: Warum Connemaras als Wunderrösser der Kelten galten.
  • Motiv mit Geschichte: Selbst bewaffnete Security konnte das Bild nicht verhindern.

Hier gibt's die aktuelle CAVALLO

CAVALLO im Abo