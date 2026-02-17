Hier sind die Themen der März-Ausgabe:
- Reiten mit gutem Gefühl: Sensible Reiter haben im Sattel oft mit Ängsten zu kämpfen. Wir zeigen, wie du deine Einfühlsamkeit zu deiner Stärke machst!
- Stört die Gerte unsere Einwirkung? Teilweise schon, sagen unsere Expertinnen. Sie wissen aber auch, was dagegen hilft.
- Höhenflüge ohne Hürden: Sprünge haben wir hier keine, aber dafür Stangen – und fünf Parcours-Ideen für Einsteiger und Profis.
- Die besten Rückwärts-Effekte: Manchmal muss man rückwärts reiten, um voranzukommen – etwa für runderen Galopp und bessere Koordination.
- Ruhe nach stürmischen Zeiten: Vielseitigkeitsreiterin Julia Mestern hat ihr Leben und ihre Pferdehaltung umgekrempelt. Und ist so happy wie nie.
- Farb-Faktoren in der Pferdezucht: Sonderfarben liegen im Trend. Doch sind sie auch immer gesund für unsere Pferde?
- Ganz natürlich: Künstliche Besamung ist oft Standard. Was trotzdem für den Natursprung spricht – und was dagegen.
- GOT auf dem Prüfstand: Die Gebührenordnung für Tierärzte wird in diesem Jahr evaluiert. Kommen noch höhere Rechnungen auf uns zu?
- Starter-Paket: Futter ist neben Haltung und Management essenziell, damit Pferdekinder gesund groß werden können. Was sie dafür brauchen.
- Bedrohliche Gefäßprobleme: Ein Schlaganfall ist sehr selten, aber lebensbedrohlich. Können Tierärzte den Patienten helfen?
- Einfach Gold wert: Stute Gala tauchte im Leben von Emilia Schlotterbeck auf, als alles verloren schien – und wurde zur neuen Hoffnung.
- Das macht uns einzigartig: Was unser Hobby und unsere Leidenschaft für Pferde so besonders macht? Wir hätten da 20 Punkte für euch.
- Ab in den Pool: Schwimmen ist ein Booster für Reha und Training. Was gute Schwimmbecken für Pferde auszeichnet.
- Reitschultest im Kraichgau: Miriam Kreutzer ist von einer Reitstunde besonders angetan, die Gefühl statt Technik in den Vordergrund rückt.
- Traumhafte Reisen für Reiter: Schon den nächsten Urlaub gebucht? Hoffentlich noch nicht! Denn wir liefern euch Inspiration vom Elsass über Georgien bis nach Neuseeland.
- Spaß und Routine: Wie werden die Show-Hengste Lio und Valoo nur so cool? Ihre beiden Reiter verraten es uns.