Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Nachhaltigkeit
Ratgeber Medizin
TrainingMenü aufklappen
Gesundheit & HaltungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
ReiterweltMenü aufklappen
Zur Startseite
Reiterwelt
News

Hier sind die Themen der März-Ausgabe

Jetzt die neue CAVALLO kaufen!
Hier sind die Themen der März-Ausgabe

Die März-Ausgabe hat viele spannende Themen im Gepäck: Im Top-Thema geht es ums gute Gefühl beim Reiten und welchen Einfluss unser Nervensystem hat. In der Rubrik Training liest du, wie Rückwärts den Galopp verbessert. Die GOT auf dem Prüfstand – wird der Tierarzt bald noch teurer?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.02.2026
Als Favorit speichern
Der CAVALLO-Titel im ärz 2026
Foto: Flößer

Hier sind die Themen der März-Ausgabe:

  • Reiten mit gutem Gefühl: Sensible Reiter haben im Sattel oft mit Ängsten zu kämpfen. Wir zeigen, wie du deine Einfühlsamkeit zu deiner Stärke machst!
  • Stört die Gerte unsere Einwirkung? Teilweise schon, sagen unsere Expertinnen. Sie wissen aber auch, was dagegen hilft.
  • Höhenflüge ohne Hürden: Sprünge haben wir hier keine, aber dafür Stangen – und fünf Parcours-Ideen für Einsteiger und Profis.
  • Die besten Rückwärts-Effekte: Manchmal muss man rückwärts reiten, um voranzukommen – etwa für runderen Galopp und bessere Koordination.
  • Ruhe nach stürmischen Zeiten: Vielseitigkeitsreiterin Julia Mestern hat ihr Leben und ihre Pferdehaltung umgekrempelt. Und ist so happy wie nie.
  • Farb-Faktoren in der Pferdezucht: Sonderfarben liegen im Trend. Doch sind sie auch immer gesund für unsere Pferde?
  • Ganz natürlich: Künstliche Besamung ist oft Standard. Was trotzdem für den Natursprung spricht – und was dagegen.
  • GOT auf dem Prüfstand: Die Gebührenordnung für Tierärzte wird in diesem Jahr evaluiert. Kommen noch höhere Rechnungen auf uns zu?
  • Starter-Paket: Futter ist neben Haltung und Management essenziell, damit Pferdekinder gesund groß werden können. Was sie dafür brauchen.
  • Bedrohliche Gefäßprobleme: Ein Schlaganfall ist sehr selten, aber lebensbedrohlich. Können Tierärzte den Patienten helfen?
  • Einfach Gold wert: Stute Gala tauchte im Leben von Emilia Schlotterbeck auf, als alles verloren schien – und wurde zur neuen Hoffnung.
  • Das macht uns einzigartig: Was unser Hobby und unsere Leidenschaft für Pferde so besonders macht? Wir hätten da 20 Punkte für euch.
  • Ab in den Pool: Schwimmen ist ein Booster für Reha und Training. Was gute Schwimmbecken für Pferde auszeichnet.
  • Reitschultest im Kraichgau: Miriam Kreutzer ist von einer Reitstunde besonders angetan, die Gefühl statt Technik in den Vordergrund rückt.
  • Traumhafte Reisen für Reiter: Schon den nächsten Urlaub gebucht? Hoffentlich noch nicht! Denn wir liefern euch Inspiration vom Elsass über Georgien bis nach Neuseeland.
  • Spaß und Routine: Wie werden die Show-Hengste Lio und Valoo nur so cool? Ihre beiden Reiter verraten es uns.

Hier gibt's die aktuelle CAVALLO

CAVALLO im Abo