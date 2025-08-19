Anmelden
Jetzt die neue XXL-CAVALLO kaufen!
Hier sind die Themen der September-Ausgabe

Die September-Ausgabe im XXL-Format ist da und zeigt den Reitsport von früher und heute. Außerdem: Züchter und Influencer Patrick Tomalla im Porträt und der beste Weg zum Wohlfühl-Tempo. Hier sind alle Themen im Überblick

Hier sind die Themen der September-Ausgabe
Hier sind alle Themen in der Übersicht:

  • Gestern, heute – und morgen? Wir klären, wie sich Reitersitz, Unterricht und Prüfungen verändert haben – und was wir unseren Pferden zuliebe für die Zukunft bewahren sollten.
  • Wege zum Wohlfühltempo: Typ "Flotte Lotte” oder Typ "Chill Bill”? Wie du herausfindest, welches Tempo du und dein Pferd am liebsten mögen – und das optimal fürs Training nutzt.
  • Führen mit Gefühl: Sich mit dem Pferd federleicht zu verbinden, fängt schon bei der Bodenarbeit an. Influencerin Yvet Blokesch zeigt, wie du mit deinem Pferd zur Einheit wirst.
  • Trainingshelfer für alle Fälle: Nicht ohne meinen Halsring! Warum Springreiter Josef Kmoch darauf schwört – plus Trainingstipps.
  • Hengst mit Manieren: Bitte bloß keine Stuten in der Nähe? Ausbilderin Yvonne Gutsche geht den entgegengesetzten Weg – mit einer offenen, durchdachten Hengsterziehung.
  • Pferdeliebe: Züchter, Reiter, Influencer, Podcaster, Sänger, Comedian – dabei schlägt Patrick Thomallas Herz vor allem für zwei Dinge.
  • Gut erholt: Schlafen kann unser Reiten verbessern. Darauf erstmal ein Nickerchen!
  • Spitzen-Sportler: Die Voltigier-Truppe Sülldorf turnt sich nach oben. Das Pferdewohl kommt bei ihnen nie zu kurz.
  • Auf zur Fort-Bildung: Das Landgestüt Marbach schickt Pferde zur Ausbildung zu Klassik-Trainerin Anja Beran. Win-Win für alle.
  • Abreiten beim Turnier: Unsere Experten haben unterschiedliche Tipps für euch.
  • Forschergeist trifft Stall-Alltag: Spannende Studien in Agroscope – für unsere Praxis.
  • Best of Box: Fütterung, Material, Misten – diese Kniffe optimieren die Boxenhaltung.
  • Achtung, Infektionsrisiko! Wie ihr Wunden schnell und gut versorgt.
  • Unsichtbare Sportler: Welche Nachteile Reiter mit intellektueller Beeinträchtigung haben.
  • Training mit Stiel: Hobby Horsing, ein Kinderspiel? Sieht unsere Redakteurin anders.
  • Wie gut kann dein Pferd dich tragen? Die neue Equiscan-Technik macht’s messbar!
  • Reitschultest im Allgäu: Ein Hof bekommt von Testerin Miriam Kreutzer eine Empfehlung.
  • Der Dreck muss weg: Zehn Hochdruckreiniger unter 100 Euro im Praxistest. Wer glänzt?
  • Im Land der Riesen: Fotografin Christiane Slawik besuchte die Clydesdales in Neuseeland.
  • Vom Tierheim in die Freiheit: In Aragonien finden Esel und Pferde ein wildes Zuhause.

