Horses & Dreams 2026: Erste Standortbestimmung für Reiter im Weltmeisterschaftsjahr

Erste Standordbestimmung für Reiter im Weltmeisterschaftsjahr Unter dem Titel "Horses & Dreams meets 20 Years" wird die Veranstaltung vom 22. bis 26. April 2026 auf dem Hof Kasselmann ein Jubiläum der besonderen Art feiern. Bereits in Neumünster war die positive Stimmung deutlich spürbar — ebenso wie die wachsende Vorfreude auf den Saisonauftakt in Hagen am Teutoburger Wald.

Hochkarätiger Dressur- und Springsport bis internationales Vier-Sterne-Niveau sowie bedeutende nationale Serien garantieren traditionell einen erstklassigen Einstieg in die grüne Saison. Gleichzeitig dient das Turnier im Weltmeisterschaftsjahr als erste wichtige Standortbestimmung für Reiter und Pferde auf dem Weg zu den globalen Höhepunkten des Sports.

Denn eines zeichnet sich bereits jetzt ab: Wer sich für einen Start bei den FEI World Championships in Aachen empfehlen möchte, muss zuvor in Hagen a.T.W. überzeugen. Entsprechend rückt der Hof Kasselmann im WM-Jahr noch stärker in den internationalen Fokus. Vom 1. bis 5. Juli ist Hagen a.T.W. Gastgeber des Dressur-Nationenpreises im Rahmen des internationalen CDI/CPEDI-Turniers "Covalliero Dressage Days" und übernimmt damit eine zentrale Schlüsselrolle im internationalen Dressur- und Para-Dressur-Kalender 2026.

Im Weltmeisterschaftsjahr kehrt die Szene damit bewusst zur Home Base zurück: Bereits bei Horses & Dreams beginnt der Startschuss für die WM-Mission — und die Unterstützung für Team Deutschland auf dem Weg Richtung Aachen.

Früh buchen und Jubiläumsvorteil sichern Passend zum Jubiläum profitieren Besucher von besonders attraktiven Konditionen:

Wer seine Tickets bis zum 28. Februar bucht, erhält 25 % Frühbucherrabatt auf alle regulären Tageskarten (Donnerstag bis Sonntag) sowie auf Dauerkarten. Alle Tickets beinhalten freie Platzwahl auf den Tribünen im Spring- und Dressurstadion, Zugang zur Ausstellungsfläche sowie zum Public Restaurant. Der Eintritt am Mittwoch bleibt traditionell frei und bietet einen idealen Auftakt in das Veranstaltungswochenende.

Mit "Horses & Dreams meets 20 Years" erwartet Besucher 2026 eine Jubiläumsausgabe, die sportliche Klasse, internationale Begegnung und emotionale Momente vereint — ganz im Sinne der Philosophie, die Horses & Dreams seit zwei Jahrzehnten prägt.