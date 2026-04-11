May Days: Reitsport, Lifestyle und Familienerlebnis

Schon Pläne für das lange Himmelfahrtswochenende? Kommt zu den diesjährigen May Days! Vier Tage lang erwartet die Besucher auf der familiengeführten Anlage in Herford hochklassiger Springsport, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und eine einladende Wohlfühlatmosphäre –bei freiem Eintritt und kostenfreiem Parken.

Sportlich bietet das Turnierprogramm Prüfungen vom Nachwuchsbereich bis zur schweren Klasse S**. Von der Führzügelklasse für die jüngsten Reiter bis hin zu anspruchsvollen Springprüfungen der Spitzenklasse ist für Spannung auf jedem Leistungsniveau gesorgt.

Klemm

Zahlreiche attraktive Sonderehrenpreise unterstreichen die Bedeutung der Veranstaltung. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der MAY DAYS Finals mit den Finalprüfungen der Youngster-, Amateur- und Großen Tour. Absoluter Höhepunkt ist der traditionsreiche F.W. Brinkmann Gedächtnispreis der Klasse S** mit Stechen, präsentiert von der bugatti GmbH.

Doch nicht nur im Parcours ist für beste Unterhaltung gesorgt. Eine großzügige Einkaufsmeile lädt mit Outlet-Shopping, Lifestyle- und Wohnaccessoires sowie Ausstellungen rund um Fahrzeuge und Gartenmöbel zum entspannten Bummeln ein. Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf vielfältige Speisen- und Getränkestände freuen. Für die jüngsten Besucher sorgen attraktive Kinderangebote für Spaß und Abwechslung. Auch die Abendveranstaltungen setzen besondere Akzente: Beim "Chill & Grill" am Freitag genießen Gäste einen stimmungsvollen BBQ-Abend mit Musik von DJ Mino. Der Samstag steht im Zeichen des "Abend der Vereine" mit anschließendem Showabend "Jump & Drive" und einer großen Turnierparty mit DJ Mino und Saxophonist Dick Bömer.

Die May Days 2026 verbinden Spitzensport, Shopping, Genuss und geselliges Beisammensein zu einem unvergesslichen verlängerten Wochenende. Ein Event für Pferdefreunde, Familien und Genießer gleichermaßen.