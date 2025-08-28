Nach einem schwachen Beginn holt Deutschland Gold

Deutschland gewinnt bei den Europameisterschaften in Crozet Gold im Mannschaftswettbewerb vor Großbritannien; es ist das 26. EM-Gold für das Team. Isabell Werth mit Wendy führte das Quartett an und sicherte den Sieg als letzte Starterin der Deutschen mit ihrer Stute Wendy De Fontaine. Für Werth ist es das 13. Team-Gold bei einer Europameisterschaft.

Bei Ingrid Klimke lief es nicht rund

Ingrid Klimke mit Vayron NRW erwischte gestern keinen guten Start. Ihr Hengst scheute wegen einer Traktorspur am Boden und konnte am Ende nur 69,348 Prozent erzielen. Sie blieb das Streichergebnis des Teama. Dafür glänzte die EM-Debütantin Katharina Hemmer mit Denoix PCH und konnte sich 75,699 Prozent sichern. Heute gingen die letzten beiden Reiter an Start: Frederic Wandres mit Bluetooth OLD kam dabei auf 74,721 Prozent, Isabell Werth auf 79,224. Großbritannien musste sich knapp geschlagen geben. Sie hatten gestern bereits ein Streichergebnis von Andrew Gould mit Indigro, dessen Pferd lahmte. Dänemark durfte sich über den dritten Platz freuen.