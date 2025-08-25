Neuer Verdachtsfall von EIA

Nachdem im Landkreis Tübingen bei einer Stute die Equine Infektiöse Anämie (EIA), eine ansteckende Blutarmut bei Einhufern, nachgewiesen worden ist (CAVALLO berichtete), gibt es nun einen weiteren Verdachtsfall im Kreis Ludwigsburg (Baden-Württemberg). Das Pferd stand in Kontakt mit dem infizierten Pferd. Das Pferd ist klinisch unauffällig; das Tier wurde untersucht und Blutproben entnommen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Bis dahin gilt für den Hof eine amtliche Sperre. Um welchen Betrieb es sich handelt, will das Veterinäramt erst mitteilen, wenn eine Infektion bestätigt ist.