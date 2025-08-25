Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Nachhaltigkeit
Ratgeber Medizin
TrainingMenü aufklappen
Gesundheit & HaltungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
ReiterweltMenü aufklappen
Zur Startseite
Reiterwelt
News

Neuer Verdachtsfall von EIA

Neuer Verdachtsfall von EIA
In Ludwigsburg steht ein Tier unter Quarantäne

Im Kreis Ludwigsburg gibt es einen neuen Verdacht auf Equine Infektiöse Anämie (EIA). Nach Kontakt zu einem infizierten Pferd steht ein Tier unter Quarantäne.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.08.2025
Als Favorit speichern
CAVALLO Dossier Stress im Stall, zwei Pferde schauen aus Box und beschnuppern sich
Foto: Leon Neal / GettyImages

Nachdem im Landkreis Tübingen bei einer Stute die Equine Infektiöse Anämie (EIA), eine ansteckende Blutarmut bei Einhufern, nachgewiesen worden ist (CAVALLO berichtete), gibt es nun einen weiteren Verdachtsfall im Kreis Ludwigsburg (Baden-Württemberg). Das Pferd stand in Kontakt mit dem infizierten Pferd. Das Pferd ist klinisch unauffällig; das Tier wurde untersucht und Blutproben entnommen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Bis dahin gilt für den Hof eine amtliche Sperre. Um welchen Betrieb es sich handelt, will das Veterinäramt erst mitteilen, wenn eine Infektion bestätigt ist.