Neues Pferd für Marco Kutscher: Pikeur Lemar NRW

Pferdewechsel im Springsport
Neues Pferd für Springreiter Marco Kutscher

Pikeur Lemar NRW aus dem Stall Brinkmann wechselt zu Springreiter Marco Kutscher. Der talentierte Wallach soll seine sportliche Karriere auf höchstem Niveau fortsetzen. Ein Wechsel für den großen Sprung!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.10.2025
Marco Kutscher auf Van Gogh über dem Sprung während des Longines Grand Prix in Hong Kong.
Foto: Power Sport Images/ gettyimages

Der zehnjährige Los Angeles-Sohn aus einer Baloubet-Mutter, Pikeur Lemar NRW, gezüchtet von Wolfgang Brinkmann, Stall Brinkmann, Herford, hat eine neue sportliche Heimat gefunden: Ab sofort wird er von Marco Kutscher vorgestellt.

In den vergangenen fünf Jahren wurde der talentierte Wallach von Markus Renzel (Stall Wöckener, Oer-Erkenschwick) sorgfältig ausgebildet und erfolgreich in den großen Sport gebracht. Unter Renzel feierte Pikeur Lemar NRW zahlreiche Erfolge, darunter den Sieg im Finale der Deutschen Meisterschaften sowie starke Auftritte in zwei Nationenpreisen mit jeweils einer Nullrunde und einem Abwurf.

Wolfgang Brinkmann mit Pikeur Lemar NRW
Hof Brinkmann

Wolfgang Brinkmann mit Wallach Pikeur Lemar NRW.

"Damit sich das Pferd im großen Sport weiterentwickelt, habe ich mich nach langer Überlegung dazu entschlossen, Pikeur Lemar NRW in den Beritt von Marco Kutscher zu geben", erklärt Besitzer Wolfgang Brinkmann. "An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Stall Wöckener und Markus Renzel für die hervorragende Arbeit."

Mit dem Wechsel zu Marco Kutscher soll die Karriere von Pikeur Lemar NRW konsequent fortgeführt und auf höchstem sportlichem Niveau weiterentwickelt werden.