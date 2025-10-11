Neues Pferd für Marco Kutscher: Pikeur Lemar NRW

Der zehnjährige Los Angeles-Sohn aus einer Baloubet-Mutter, Pikeur Lemar NRW, gezüchtet von Wolfgang Brinkmann, Stall Brinkmann, Herford, hat eine neue sportliche Heimat gefunden: Ab sofort wird er von Marco Kutscher vorgestellt.

In den vergangenen fünf Jahren wurde der talentierte Wallach von Markus Renzel (Stall Wöckener, Oer-Erkenschwick) sorgfältig ausgebildet und erfolgreich in den großen Sport gebracht. Unter Renzel feierte Pikeur Lemar NRW zahlreiche Erfolge, darunter den Sieg im Finale der Deutschen Meisterschaften sowie starke Auftritte in zwei Nationenpreisen mit jeweils einer Nullrunde und einem Abwurf.

Hof Brinkmann Wolfgang Brinkmann mit Wallach Pikeur Lemar NRW.

"Damit sich das Pferd im großen Sport weiterentwickelt, habe ich mich nach langer Überlegung dazu entschlossen, Pikeur Lemar NRW in den Beritt von Marco Kutscher zu geben", erklärt Besitzer Wolfgang Brinkmann. "An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an den Stall Wöckener und Markus Renzel für die hervorragende Arbeit."