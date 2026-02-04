NORDPFERD 2026: Magische Pferdeshow und Vielfalt erleben!

Vielfalt für Pferdefreunde
Vom 10. Bis 12. April 2026 öffnen sich zum 16. Mal die Türen der Holstenhallen Neumünster für das größte Pferdeevent des Nordens: Die NORDPFERD erwartet euch mit der ganzen Vielfalt rund ums Pferd! In den Hallen und Outdoor-Bereichen gibt es viel Neues und Interessantes zu sehen: Von angesagter Reitmode über Zubehör und Sättel sowie Landmaschinen und Technik sowie ein vielfältiges Seminarprogramm kommt jeder Besucher auf seine Kosten.
Magische Show-Nacht mit 100 Pferdestärken
Besonders viel Herzklopfen am Abend verspricht das faszinierende Pferdetheaterstück "MYSTERY – Der geheimnisvolle Traum" – 100 herrliche Pferde, 12 brandneue Schaubilder, Licht und Feuer, Live-Gesang und funkelnde Kostüme: Die Story rankt sich um einen geheimnisvollen Fremden – ist er ein Vampir zum Fürchten oder ein Mann zum Verlieben? Internationaler Top-Act ist der Tscheche Michal Bednár mit einem opulenten Feuer-Schaubild und einer romantischen Freiheitsdressur, in der ein Liebespaar mit 11 Pferden agiert. Spannend und berührend nimmt euch das Schauspielerteam mit in die Welt der Fantasie.
Tickets für Messe und Show
Märchenhaftes Glitzern, ein bisschen Gruseln und viel Vergnügen – mit Herzblut gestaltetes Entertainment für Pferdefreunde, Theatergänger und Familien. Ein Highlight für die Kleinen: In diesem Jahr gibt es einen Rabatt für Kinder! Tickets für die Show und die NORDPFERD bekommt ihr hier: www.nordpferd.de