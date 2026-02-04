NORDPFERD 2026: Magische Pferdeshow und Vielfalt erleben!

Vielfalt für Pferdefreunde Vom 10. Bis 12. April 2026 öffnen sich zum 16. Mal die Türen der Holstenhallen Neumünster für das größte Pferdeevent des Nordens: Die NORDPFERD erwartet euch mit der ganzen Vielfalt rund ums Pferd! In den Hallen und Outdoor-Bereichen gibt es viel Neues und Interessantes zu sehen: Von angesagter Reitmode über Zubehör und Sättel sowie Landmaschinen und Technik sowie ein vielfältiges Seminarprogramm kommt jeder Besucher auf seine Kosten.

Magische Show-Nacht mit 100 Pferdestärken Besonders viel Herzklopfen am Abend verspricht das faszinierende Pferdetheaterstück "MYSTERY – Der geheimnisvolle Traum" – 100 herrliche Pferde, 12 brandneue Schaubilder, Licht und Feuer, Live-Gesang und funkelnde Kostüme: Die Story rankt sich um einen geheimnisvollen Fremden – ist er ein Vampir zum Fürchten oder ein Mann zum Verlieben? Internationaler Top-Act ist der Tscheche Michal Bednár mit einem opulenten Feuer-Schaubild und einer romantischen Freiheitsdressur, in der ein Liebespaar mit 11 Pferden agiert. Spannend und berührend nimmt euch das Schauspielerteam mit in die Welt der Fantasie.