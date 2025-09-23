Online-Wissenskonferenz: Atemwegserkrankungen beim Pferd

Am Sonntag, den 28. September 2025, ab 15:00 Uhr, lädt die WiKo – Wissenskonferenz die Fachöffentlichkeit zu einer Online-Veranstaltung ein. Zum Thema Atemwegserkrankungen beim Pferd präsentieren sechs Expertinnen und Experten aus Veterinärmedizin, Fütterungswissenschaft und Training praxisrelevante Einblicke in Diagnostik, Management und Therapien. Die Konferenz bietet eine Mischung aus Diagnostik, Therapieansätzen, Trainingstipps, physiotherapeutischen Impulsen und Fütterungsempfehlungen – ideal für Tierärzte, Therapeuten, Züchter und Reiter, die ihren Kenntnisstand vertiefen möchten.