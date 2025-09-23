Online-Wissenskonferenz: Atemwegserkrankungen beim Pferd

Am Sonntag, den 28. September 2025, ab 15:00 Uhr, lädt die WiKo – Wissenskonferenz die Fachöffentlichkeit zu einer Online-Veranstaltung ein. Zum Thema Atemwegserkrankungen beim Pferd präsentieren sechs Expertinnen und Experten aus Veterinärmedizin, Fütterungswissenschaft und Training praxisrelevante Einblicke in Diagnostik, Management und Therapien. Die Konferenz bietet eine Mischung aus Diagnostik, Therapieansätzen, Trainingstipps, physiotherapeutischen Impulsen und Fütterungsempfehlungen – ideal für Tierärzte, Therapeuten, Züchter und Reiter, die ihren Kenntnisstand vertiefen möchten.
Programm im Überblick:
- 15:00 Uhr – Wenn das Pferd hustet: Die Diagnostik (Dr. Katja Shell)
- 16:00 Uhr – Atemwegserkrankte Pferde richtig managen (Daniela Spliethove, Haygain)
- 17:00 Uhr – Richtiges Training für atemwegserkrankte Pferde (Dr. Veronika Klein)
- 18:00 Uhr – Physiotherapeutische Hilfe (Tanja Richter)
- 19:00 Uhr – Die Fütterung atemwegserkrankter Pferde (Dr. Svenja Thiede)
- 20:00 Uhr – Trageerschöpfung und Atemwegserkrankung (Maximilian Welter)
Besonderes Highlight: Live-Aufzeichnung der Konferenz mit Zugriffsmöglichkeit mindestens ein Jahr nach dem Event – ideal zur Nachbereitung oder für Team-Schulungen.
Außerdem gibt es eine tolle Verlosung unter allen Konferenzteilnehmern:
- Gewinn: NUVEQ Compact Heubedampfer im Wert von 848,99 €
- Rechtsweg ausgeschlossen, Barauszahlung nicht möglich
Die Veranstaltung wird präsentiert von: DRESSURSTUDIEN – Fair zum Pferd.