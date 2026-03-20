Ostwind-Pferdeshow feiert Premiere in München

OSTWIND live erzählt die Geschichte des ersten Kinofilms in einer eigens für das Live-Format entwickelten Inszenierung. Im Mittelpunkt stehen das emotionale Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd, die Themen Freiheit, Vertrauen und Verantwortung sowie eine visuell eindrucksvolle Szenerie. Rund 30 Pferde wirken als gleichberechtigte Partner der Handlung mit und sind integraler Bestandteil der erzählten Geschichte.

Die Produktion richtet sich bewusst an ein breites Publikum: Familien, Kinder und Jugendliche ebenso wie Erwachsene, die hochwertiges Live-Entertainment schätzen. Die Show setzt nicht auf Fachwissen oder reinen Pferdesport, sondern auf eine klare Dramaturgie, starke Bilder und emotionale Nähe.

HIPPO Pferdeveranstaltungs GmbH

Premiere in einem eigens errichteten Zeltpalast Für OSTWIND live wird auf der Olympia-Reitanlage München ein neuer, beheizter Zeltpalast (40 × 30 Meter) errichtet. Darin befinden sich die zentrale Reitarena mit einem speziell für die Pferde abgestimmten Boden sowie eine aufsteigende Tribüne mit Einzelsitzen, die gute Sicht auf das Geschehen in der Arena bietet. Ergänzt wird die Anlage durch einen Empfangsbereich mit Gastronomie, Stallzelte für die Pferde, Kassen- und Organisationsbereiche sowie die notwendige technische Infrastruktur.

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Zur Münchner Premiere wird zudem die Schauspielerin Hanna Binke, bekannt als Hauptdarstellerin der erfolgreichen OSTWIND-Kinofilme, persönlich vor Ort erwartet. Vor Beginn der Premierenvorstellung steht sie dem Publikum von 16:10 bis 16:40 Uhr für eine kurze Autogrammstunde zur Verfügung. Veranstaltungsplakate, die als Autogrammkarten genutzt werden können, sind vor Ort erhältlich.