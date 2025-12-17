Pferd Bodensee ist zurück: Süddeutschlands größte Pferde-Fachmesse

Die Pferd Bodensee ist zurück "Das Markenzeichen der Pferd Bodensee, das hochkarätige Fachprogramm, wird in diesem Jahr von einem vergrößerten Entertainment-Angebot eingerahmt. In unserer erweiterten Creator Lounge werden wir noch mehr Stars begrüßen dürfen. Das Highlight für alle Show-Begeisterten werden die beiden Gala-Abende darstellen. Auch hier darf sich das Publikum nicht nur auf die gewohnt hohe Qualität, sondern auch auf frische Impulse freuen", berichtet Projektleiterin Christina Uetz.

Rund 400 Aussteller aus ganz Europa präsentieren Produkte und Trends rund ums Pferd: von moderner Stalltechnik über Reitmode bis hin zu innovativen Fütterungskonzepten. Eine neue Ausrichtung wird unter anderem die Halle A2 erhalten: Hier entdecken Besucherinnen und Besucher im Start-Up-Bereich ihre Lieblingsmarke "von morgen". Die frisch gestaltete Halle wird zudem die Creator Lounge beherbergen, wo Fans ihre Idole bei ‚Meet & Greets‘ und anderen Formaten live treffen können. Insgesamt vier Reitringe und drei Vortragsbühnen sorgen auf dem Messegelände Friedrichshafen für ein Rahmenprogramm, das Wissen und Praxis verbindet. Bei Vorträgen rund um Pferdegesundheit, innovative Produktideen und den vielseitigen Reit-Demonstrationen können Reiterinnen und Reiter aller Erfahrungslevel wertvolle Tipps sammeln. Internationale Gestüte und Zuchtverbände sind ebenfalls vertreten und werden ihre Rassen und Reitweisen am Stand sowie im Reitring präsentieren.

Messe Friedrichshafen

Ein magisches Highlight stellen die Gala-Abende von "Im Takt der Pferde" dar. In der Zeppelin Cat Halle A1 erleben Besucherinnen und Besucher am Freitag- und Samstagabend ein Spektakel aus Freiheitsdressur, Stunts und Fahrsport, bei dem das Zusammenspiel von Pferd und Mensch auf ganz unterschiedliche Weise in Szene gesetzt wird. Internationale Künstlerinnen und Künstler, traditionsreiche Gestüte und tierische Stars sorgen für Gänsehautmomente, die lange nachwirken. Am Sonntag folgt mit dem Familienprogramm eine eigens für junge Pferdefans entwickelte Show, die Spaß, Action und die Liebe zu den eleganten Vierbeinern in den Mittelpunkt stellt. Gala-Karten mit fester Sitzplatzwahl gibt es bereits im Online-Vorverkauf.

Messe Friedrichshafen