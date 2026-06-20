Pferde in der Wissenschaft: Dr. Astrid von Velsen-Zerweck übernimmt GWP-Führung

Dr. Ludwig Christmann, der langjährige Erste Vorsitzende der GWP, hatte schon einige Zeit im Vorfeld der Versammlung Mitte Juni bekannt gegeben, zu einer Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen, sodass die Weichen rechtzeitig neu gestellt werden konnten. In Dr. Astrid von Velsen-Zerweck fand man die geeignete, sowohl in Wissenschaft als auch in Praxis bestens vernetzte Persönlichkeit für seine Nachfolge. Und so konnte – nach einiger Überzeugungsarbeit, die ihrem ohnehin schon großen Arbeitspensum geschuldet war, und der Neuverteilung der Aufgaben – die Landoberstallmeisterin des baden-württembergischen Haupt- und Landgestüts Marbach zu seiner Nachfolgerin gekürt werden.

Dr. Astrid von Velsen-Zerweck Die Expertin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck leitet als Landoberstallmeisterin das Haupt- und Landgestüt Marbach in Baden-Württemberg. Das Gestüt ist bekannt für seine Vollblut-Araber-Zucht. Mehr Infos unter: hul-landwirtschaft-bw.de

Einarbeiten muss sie sich nicht: Sie gehörte bereits zu den Gründungsmitgliedern der seit 31 Jahren bestehenden Gesellschaft und wurde von ihr bei ihrer Promotion unterstützt. Ihren bisherigen Platz im Vorstand nimmt ab sofort Prof. Dr. Clemens Wollny ein, Agrarwissenschaftler und renommierter Pferdezüchter, der schon seit zwei Jahren zu der Jury der GWP gehört, die alljährlich die zahlreichen eingereichten Arbeiten junger Wissenschaftler beurteilt und die prämierenswerten unter ihnen auswählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt: Es sind Prof. Dr. Ellen Kienzle als Stellvertretende Vorsitzende sowie Prof. Dr. Uta König von Borstel, Christine Felsinger, Dr. Julia Steinhoff-Wagner, Dr. Michaela Weber-Herrmann und Dr. Katharina Wiegand. Bei jeweiliger Enthaltung der zur Wahl stehenden Kandidaten fielen alle Ergebnisse ansonsten einstimmig aus.

Ludwig Christmann, der der GWP zwölf Jahre lang vorstand – so lange wie keiner seiner Vorgänger – wurde zum Ehrenvorsitzenden der GWP gewählt. Kein Abschiedsgeschenk, sondern lediglich eine verdiente Anerkennung der von ihm stets mit großem Engagement, Sachkenntnis und Einfühlungsvermögen geleisteten Arbeit für die GWP. Zur Freude aller Vorstandsmitglieder wird er "seine" GWP auch zukünftig begleiten und ihr bei den anstehenden Aufgaben mit Rat und Tat zur Seite stehen.