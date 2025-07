Reiterurlaub im Aldiana Club Ampflwang

Ankommen und entspannen: Im Aldiana Club Ampflwang ist jeder schnell in Urlaubslaune. Das Resort liegt abseits von Stress und Trubel mitten in unberührter Natur und hat an Aktivitäten viel zu bieten. Im Reitzentrum mit Doppelreithalle, Reit- und Longierplätzen stehen Kurse für Kinder, Anfänger und Könner zur Auswahl.

Ob Englisch- oder Western-Reiten, es steht für jede Altersgruppen das passende Pferd zur Verfügung. Direkt am Club startet das größte Wegereitnetz Österreichs. Auch eigene Pferde oder Hunde sind herzlich willkommen. Auch sonst wird Sport hier großgeschrieben:5 Tennisplätze, 3 davon in der Halle, ein Bike-Verleih und Fitness-Programme von früh bis spät runden das Reitprogramm ab. Im Welldiana Club Spa ist alles wunderbar darauf eingerichtet, um Körper und Seele in Einklang zu bringen und im Flosse Abenteuerland erleben kleine Gäste täglich neue Highlights, sie werden bereits ab 2 Jahre liebevoll betreut. Unser Küchenteam sorgt dreimal täglich mit österreichischen Schmankerln für das leibliche Wohl – an den Buffets und zwischendurch zur Jaus‘n Zeit.